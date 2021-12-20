現身Snoop Dogg騷　饒舌歌手Drakeo the Ruler被刺死終年28歲

美國饒舌男歌手Drakeo the Ruler上周六晚（18日）於洛杉磯舉行的《Once Upon a Time in L.A.》音樂節表演，著名饒舌天王Snoop Dogg與50 Cent是當晚壓軸嘉賓，吸引逾數千觀眾入場。約晚上8時30分，Drakeo於後台與人發生爭執，雙方繼而動武，據稱Drakeo被人用刀刺中頸部，之後被緊急送院，但最後不治身亡，終年28歲。

演唱會於衝突後被大會立即腰斬，Snoop Dogg與50 Cent都未曾出場。警方正調查事件，將會向所有事發時身處衝突區域的藝人與工作人員問話。

Snoop Dogg事後於社交網站留言哀悼Drakeo，表示：「我向Drakeo the Ruler的家人與至親送上慰問。我不與任何負能量的事物連繫，作為該音樂節的表演嘉賓之一，我只想向我的城市洛杉磯送上正能量。昨晚我聽到消息時，正身在化妝間，我選擇立即離開場地。我向所有受事件影響的人送上祈禱。請保重、互相愛護與小心為上。」最後他語重心長，用大草寫下對黑人音樂界無間斷仇殺事件的結語：「我祈求Hip Hop界可以有和平。」