現身Snoop Dogg騷 饒舌歌手Drakeo the Ruler被刺死終年28歲

Drakeo the Ruler上周末於洛杉磯開騷,被人用刀刺死。

美國饒舌男歌手Drakeo the Ruler上周六晚(18日)於洛杉磯舉行的《Once Upon a Time in L.A.》音樂節表演,著名饒舌天王Snoop Dogg與50 Cent是當晚壓軸嘉賓,吸引逾數千觀眾入場。約晚上8時30分,Drakeo於後台與人發生爭執,雙方繼而動武,據稱Drakeo被人用刀刺中頸部,之後被緊急送院,但最後不治身亡,終年28歲。

演唱會於衝突後被大會立即腰斬,Snoop Dogg與50 Cent都未曾出場。警方正調查事件,將會向所有事發時身處衝突區域的藝人與工作人員問話。

Snoop Dogg事後於社交網站留言哀悼Drakeo,表示:「我向Drakeo the Ruler的家人與至親送上慰問。我不與任何負能量的事物連繫,作為該音樂節的表演嘉賓之一,我只想向我的城市洛杉磯送上正能量。昨晚我聽到消息時,正身在化妝間,我選擇立即離開場地。我向所有受事件影響的人送上祈禱。請保重、互相愛護與小心為上。」最後他語重心長,用大草寫下對黑人音樂界無間斷仇殺事件的結語:「我祈求Hip Hop界可以有和平。」