熱鬧居酒屋　氣氛好啱打卡

天氣凍凍地，最好就是一起圍爐飲飲食食，既有美酒又有大量佐酒小吃的日式居酒屋，作聚會最好不過。坊間近日新開的居酒屋，不止有豐富的酒單和小吃，裝潢和餐具的設計亦具特色，讓賓客食得更投入。

潮人設計

大坑是個出名的美小區，鄰近的天后也不時有新店進駐，早前於該區開業的申、居酒屋，木系風格配大理石吧枱，更請來葛民輝設計Logo、餐具及杯墊，時尚簡約。店內以串燒及炸串作主打，單點有燒牛脷、鹽燒香魚、極黑牛小排和免治雞肉棒外，還特別以廚師發辦形式來供應居酒屋美食，當中包括有鹽釜燒鮑魚、雞頸肉石燒、炸活蝦、炸蛋、秘製日式咖喱飯等，讓客人有全新體驗。

和牛免費升級

大部分居酒屋設計比較傳統，若然有新穎的裝潢，就好啱打卡。黑木亭居酒屋剛於尖沙咀開設新分店。經過神秘燈光音效的鬼怪樓梯，就看到日本街道、廟宇等裝飾，餐廳周圍不時有美食列車穿梭，令人恍如置身日本。食物方面，主打日本A4和牛，因應新店開張，由現時至2022年1月31日，客人惠顧日本產A4和牛菜式，可免費升級至日本產A5宮崎和牛，變成A5宮崎和牛壽喜燒或和牛海膽卷，令人回味。另外還有新創的日本南瓜芝士龍蝦二食和「熊Bear主題雙層下午茶」等分店限定美食，客人可邊打卡邊品嘗。