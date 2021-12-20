有專注力失調　麥美恩唔生B驚嘈爆個地球

藝人陸浩明、港姐冠軍宋宛穎主持的《傑出小童星嘉許典禮》昨晚（19日）進行錄影，劉佩玥、麥美恩和黃庭鋒等出席擔任頒獎嘉賓。於劇集《把關者們》飾演劉佩玥和黃庭鋒兒子的童星何珀廉奪得「最具層次演技獎」，而與麥美恩一同演出劇集《智能愛人》的童星徐嘉謙則奪得「秒速變臉王奬」，正忙於拍劇的張振朗也抽空到錄影廠親自頒發「最有默契拍檔獎」予他的姪兒張鈞睿。

劉佩玥表示已跟她演戲生涯中第一個「兒子」何珀廉上契，她更大讚契仔非常醒目：「佢真係好犀利，讀書同課外活動成績都好好，識得分配時間，好叻仔。」身旁麥美恩亦稱讚他們演技精湛，笑稱自己將會「冇碇企」，因將來一定是他們的天下。

談到現今小朋友如此厲害，會否令她們嚇怕不敢生小朋友，劉佩玥説：「梗係唔會，若果生個仔咁叻應該開心先係，不過都要同珀廉阿媽請教吓點做個叻嘅媽媽。」麥美恩則笑稱不想製造另一個麥美恩：「自己知自己事啦，唔好嘈爆個地球，哈哈！我有專注力失調，一個地球一個麥美恩夠㗎啦！如果生個性格相反都幾好嘅，太似好容易鬧交，生個定性啲、乖啲冇咁百厭嘅，唔好生多個麥美恩男女版污染地球。」