相識廿幾年首次合作　郭富城變哨牙仔小齊讚驚喜

影帝郭富城、任賢齊、林家棟等人，在葵涌貨櫃碼頭拍攝電影《臨時械劫》，眾人上演一場槍戰戲份。其中城城和小齊一同受訪，表示拍多場結尾槍戰就差不多拍完，故聖誕可以放假。城城今次飾演賊王，笑言這幾日拍攝特別凍：「因為我啲衫薄啲，而且因為講我本身係摔跤手運動員，所以成日露出心口。」今次戲內有大量槍戰，城城表示之前在廟街拍了一星期：「我哋又槍戰、撞車，要封街拍，好彩街坊冇投訴，都好難忘，咁大個都未試過喺廟街可以咁樣拍。」而講到之前東網影到城城有幕打鬥戲被曾比特「拆祠堂」，他即謂：「嗰幕講佢想襲擊我，我就摔低佢，係角度問題，我一啲事都冇。」

城城亦表示今次是首次與小齊合作：「做歌手識咗20幾年，但拍戲就第一次合作，家棟就第2次。」小齊亦笑言：「之前成日同小美講想同城城合作，今次終於有機會。」兩人又互讚與對方合作有火花，其中城城讚小齊有喜感，小齊亦謂城城戲中哨牙造型很驚喜：「之前圍讀見到佢好似怪怪地，原來佢戴咗哨牙。」城城表示角色造型特別：「哨牙係我提議，因為套戲係黑色幽默，都幾突破，有時講對白激動得滯仲會成副哨牙噴咗出嚟，要NG，而且亦有對『摔跤耳』，要特技化妝1小時。」而小齊之前為另一套戲要剃光頭，今次就要戴上假髮。

而講到城城出席中環海濱的倒數演唱會，他表示不用拍其戲份就去排舞，繼上年演出後，已有一年多沒上舞台，故很興奮，但講到當晚與人氣男團MIRROR打對台，他表示：「大節日表演令觀眾開心，唔係打對台，香港需要新歌手，最緊要同心合力做好個騷，大家fans享受。」另外，提到王力宏近日與前妻李靚蕾的風波，兩人即封嘴不提，小齊謂：「唔好講呢啲。」城城就謂：「講番電影。」然後就被工作人員拉走。