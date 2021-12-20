視帝5強出爐︱譚俊彥惡鬥馬國明鄭嘉穎：已盡力拉票！

無綫台慶頒獎禮公布獎項5強名單，今年最激烈之爭是「最佳男主角」，現時殺入5強的「視帝」候選人包括《逆天奇案》陳展鵬、《換命真相》譚俊彥、《星空下的仁醫》馬國明、鄭嘉穎及《拳王》張振朗。而譚俊彥剛受訪時謂：「入到5強固然開心啦！我已盡了自己能力去拉票，到時會揀件靚衫出席頒獎禮。」

「最佳男配角」進身5強的包括《逆天奇案》張頴康、《智能愛人》泰臣、《換命真相》朱敏瀚、《星空下的仁醫》羅子溢及《拳王》黃子恆。羅子溢受訪時謂:「多謝支持，我最希望套劇可以攞『我最喜愛劇集』。」至於「最佳女配角」，5強方面包括《愛‧回家之開心速遞》姜麗文、《寶寶大過天》陳自瑤、《智能愛人》麥美恩、《換命真相》劉佩玥及《星空下的仁醫》何依婷。

一直被看好的陳自瑤受訪時，被問到誰是她的勁敵時，她笑言：「咪其餘嗰4個囉！」而之前表示不會太貪心，想攞「飛躍進步女藝員」先的何依婷反而「飛躍》5強不入，問到對「女配角」有否信心時，她說：「咁都要有信心嘅，不過其他4個對手佢哋嘅角色都有好大回響，真心講，邊個攞都開心嘅！」