本日日本：到橫濱投入食鬼世界

被健力士世界紀錄大全列為「最成功街機」的食鬼遊戲（Pac-Man），於80年代雄霸機壇，多年來依然歷久常新。橫濱Landmark Tower 69樓的展望樓層Sky Garden即日至2022年2月28日正舉行名為「Pac-Man x Sky Garden 食鬼遊戲博物館」活動，讓各位機迷可以溫故知新。活動分為多個部分，其中的Video Game Art Gallery可以觀賞到80年代多款遊戲的原畫，還有遊戲企劃書的複印本等，全是電子遊戲史的珍貴物品。此外更有設置了《Pac-Man》、《鱷魚機》、《太鼓之達人》等遊戲機的Game Center、邊欣賞夜景邊享受《Pac-Man》遊戲音樂的「Pac-Man DJ Booth」，還設有《Pac-Man》模型及紙板等打卡位，內容精彩。於展望樓層的Sky Cafe亦可品嘗到以《Pac-Man》為主題的水果汽酒，大樓內的精品店則有多款食鬼限定精品，讓大家滿載而歸。入場費每位1,000日圓（約HK$69）。