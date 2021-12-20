李靜儀邀超級馴犬師教「女」

女子組合Super Girls成員Heidi（李靜儀）近日除了忙為主演新戲《假冒女團》做宣傳，閒時都有拍片放上其頻道同Fans分享日常生活點滴及所見所聞。最新一條片是她早趁放假，膽粗粗帶寶貝狗「紅豆妹」去挑戰行山，更邀請爆紅超級馴犬師Eric Ko同行幫手「調教」愛犬。

先見Heidi拖住紅豆妹密密行，又搵靚景「打卡」影靚相︰「行山係疫情後發掘嘅新興趣，見識香港有好多好靚嘅地方，之前冇試過帶紅豆妹行山，今次都係第一次。我想帶佢去多啲唔同地方，一起儲多啲美好經歷，因為狗狗生命好短暫，希望同紅豆妹有更多美好回憶，對於我嚟講係好珍貴。」

提到今次搵來Eric一齊行山「教女」，因為她爆紅豆妹平時非常百厭，有不良「嗜好」︰「紅豆妹本身有啲唔好嘅習慣，好似帶佢出街見到有其他狗就會想撩事鬥飛，發出唔友善聲音，所以今次就膽粗粗約Eric出嚟行山，順便調教紅豆妹。出發前都驚佢見到其他狗會比較唔受控制，唔知紅豆妹係咪知道Eric好厲害，而且氣場好大，所以佢全程都好聽話，其實佢係幾醒目嘅狗狗，會識得揀人去欺負。」續話今次旅程非常難忘︰「特登揀東龍島塔門，因為我好細個去過一次，係好輕鬆，但今次我哋去埋另一邊白崖，比我想像中崎嶇同辛苦，嗰度有好多好嘅斜梯級上上落落，整日都行咗共萬幾步，都好累。紅豆妹就更加犀利，佢未試過行咁多路，佢一返到屋企即刻灘喺梳化瞓着。」Heidi又大讚Eric︰「去到後半段大家都好累，Eric好有紳士風度，主動幫我揹紅豆妹，又要拖住自己隻柴犬Kiko，真係辛苦佢！」