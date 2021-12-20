被吳卓羲背叛！湯怡慘遭虐打休克：辛苦過生仔

入行15年的湯怡接受入行以來首次大突破，於主演英皇新片《致命24小時》慘遭虐打變「真．滿身傷痕」，拍攝期間更一度休克，直言辛苦過生仔！戲中飽受「丈夫」吳卓羲的背叛，她有感而發表示：「做女人唔知咁多就最好！」

湯怡今次演盲女，因丈夫的為利是圖兼自私行徑，遭仇家潘燦良綁架凌，她坦言：「開工第一日返屋企落妝已經嚇親，因為面部微絲血管爆裂，手腳開始發瘀。我天生瘀傷難退，足足搞咗個幾月，期間又唔想媽咪擔心，返屋企就包到實。」拍重頭戲時她「被虐」足足一星期，加上連場歇斯底里的演出，她坦言吃不消：「每日開工入屋前就知道又要『被打』，掙扎兼狂嗌搞到試過有幾吓迷迷糊糊，真係辛苦過生仔﹗早排終於完整咁睇返自己嘅演出，一幕幕回憶湧現，頓時爆喊。」

明白「女人最痛」

現實生活中擁美滿家庭的她卻明白「女人最痛」，有感而發表示：「戲裏面如果唔係有咁嘅老公，我就唔會有咁嘅遭遇。（試過遇上渣男未？）好彩冇，不過身邊類似嘅遭遇大把，我覺得女人唔知就最好，發現咗點處理呢？揭穿心裏面傷痕又點呢？」

被打者辛苦，原來打人者亦同樣難受！首次挑戰「武打戲」的潘燦良坦言：「我真係唔忍心，每晚收工都同老婆（蘇玉華）講『我又打咗佢（湯怡）嘞！』多謝湯怡對我嘅信任，大家都唔想Take Two，每場戲都聽到導演喺旁邊『吶喊助威』，叫我出力啲，話唔夠力！」他又要與吳卓羲肉搏，雙方打到「爆枱」兼用刀仔爭持，畫面單是想像已相當暴力。

場地提供：英皇駿景酒店