果粉聚焦︰開句聲播MIRROR　Apple Music語音點播啟動

Apple早前事先張揚會推出「Apple Music 語音點播」計劃，讓用戶開句聲就播到Apple Music音樂！日前這功能終於隨着iOS 15.2更新而正式登場。這項全新播歌功能月費僅需HK$28，用戶對Siri說出：「喂 Siri，試用 Apple Music 語音點播」，又或透過Apple Music app即可登記使用，毋須付款登記。成功後可後盡享Apple Music目錄中超過9,000萬首歌曲、數以萬計的歌單，個人化音樂精選及音樂類型電台，以及Apple Music電台。

新服務支援包括HomePod mini、AirPods、iPhone 、CarPlay及其他 Apple 裝置。Apple Music編輯團隊更特別為此打造過百張全新心情及活動歌單，並專為語音點播最佳化。訂閱者可以叫 Siri：「播放晚宴歌單」、「播啲放鬆心情嘅歌」，甚至是「播多啲呢類歌」，欣賞Apple Music 上所有歌單，包括「今日熱門」、「A-List：廣東歌」等。

雖然用語音操作，但用家仍可透過新版的Apple Music app播放、暫停或搵歌，聽過的歌也會保存在歌單內。只不過它就不能下載歌曲、線下播放，也不支援杜比全景聲空間音訊及無損壓縮音樂，另外播放時也不會顯示歌詞。實測廣東歌如姜濤、MIRROR的歌都可讀歌手名來搵到，也可直接讀出歌名如《蒙著嘴說愛你》來播放，相當方便。

同場加映︰

Apple AirTag具備追蹤功能，但為了防止不法之徒用來跟蹤人，iOS裝置可以偵測附近的陌生AirTag。最近這功能擴展至Android，Apple釋出《Tracker Detect》 Android應用程式，讓該平台用戶能夠尋找他們不知情下跟身的AirTag，並可要求該裝置發出聲響或以「Find My」功能聯絡失主。