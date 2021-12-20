古天樂教宣萱演戲　張智霖大讚態度認真

由古天樂及張智霖（Chilam）等主演的新戲將於除夕夜上畫。貫穿前後5集的核心人物古天樂，在今次最後一集瞓身演出外，還全程投入於劇本、拍攝及演員演繹上提供意見，眼見劉浩龍拍攝時擦損手，古仔更即時為對方黏膠布，就連同場的Chilam及宣萱都一樣照顧周到，親手為兩人逐一黏膠布避免擦傷，細心非常。

本集重頭戲於文化中心拍攝，當日的大型槍戰戲出動過百臨時演員，古仔落力演出外，同時亦抽時間與攝影師討論機位問題，務求每個鏡頭力臻完美。另外其中一場戲講述大馬影帝Rosyam Nor追殺宣萱，古仔更親自與演員排戲，相當認真。他表示：「其實一部電影可以拍到咁多集並唔容易，睇住幾集票房節節上升，成個團隊合作開心好似一家人咁，所以想大家一齊參與多啲，一齊幫手去做好呢件事。」

另外，Chilam與古仔識於微時，談到今次合作，Chilam表示：「每次同古仔合作都有唔同嘅感覺，佢今次參與嘅部份更加多，見到佢咁認真，好佩服佢嘅態度！」宣萱則謂：「我本身拍電視劇比較多，有時習慣會誇大啲去演戲，古仔就提醒我演戲反應唔使太大，好多謝佢。」

飾演G4保護宣萱的陳庭欣（Toby）於爆炸戲被「炸到」瞓身撻地兼飛炸到半空，她多次撻地及被威也吊起亦毫無怨言。同場Chilam及宣萱等則要趴地走避，古仔細心為眾人黏膠布免擦損，非常窩心。