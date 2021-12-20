Aska孖譚俊彥經營餐廳　挑戰80份西餐冇難度

《聲夢傳奇》學員Aska（張馳豪）早前勝出無綫節目《男神廚房》其中一輪比試，成冠軍廚男，之後孖譚俊彥、方力申、伍允龍、關禮傑等人分別經營餐廳，招呼80人作終極考驗，事前佢笑話有少少緊張，冇諗過要打理一間真實餐廳︰「平時都係煮畀自己食多，最多都係煮埋畀屋企人、朋友食。（有冇煮過畀女朋友？）希望有一個我可以煮嘢食畀佢嘅人啦！」

講到今次一次過出80份餐，Aska話有好多預備工作要做、準備材料，亦同咗廚師諗咗個菜單，目標明確，希望到時唔好有咩出錯、食客又會食得開心！提起對手強勁，笑問佢有冇壓力？佢自爆有︰「因為我覺得自己未稱得上『男神』呢個名，有好多地方要改進，所以今次開餐廳係抱住個輕鬆心情，冇諗過要去角逐冠軍寶座。（以西餐為主？）係，我會整個好鍾意食嘅甜品。（『男神』封號出街之後有好多人叫你煮嘢食？）都有！聲夢班朋友、屋企人，但開心嘅，因為我真係鍾意煮嘢食，遲啲Fans Meeting都可以考慮一齊煮，今次煮完80份會有啲經驗，之後可以再煮多啲。」

另外，談及同時「聲夢」嘅炎明熹、姚焯菲（Chantel）都分別出Solo新歌，佢哋兩個仲同埋鍾柔美同詹天文組成女子組合After Class。問到Aska會唔會心癢癢都想出歌？佢話︰「梗係會想！但都好開心見到佢哋成功，又角逐女新人獎，自己都好想快啲有歌，私下有寫咗啲歌，《青春本我》入面都有幾首作品。」