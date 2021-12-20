好色慾女　鍾情小鮮肉

男人鍾意青春玉女，其實女人亦鍾意小鮮肉。AV業界資深人士神仙乙表示，唔少日本AV以慾女喪嗒小鮮肉為主題，好似「家庭教師系列」就係其中之一，講述由女優扮演嘅家庭教師對年輕力壯嘅小鮮肉嗒晒糖，繼而就補習補到上床，盡情享受強烈快感！

終極床戰

喺S1出品嘅《家庭教師身上的肌膚》中，松本嘅成績一向都麻麻哋，於是父母就請來甜美又好波嘅家庭教師羽咲美晴嚟補習，不過血氣方剛嘅松本見到咁索嘅美晴，又點能夠集中精力呢！而美晴明白到要松本好好溫習需要用特別嘅方法，於是佢先表演一下口技，令松本感受到箇中快感之後就提出條件，話如果佢嘅成績愈來愈有進步，得到嘅快感就會愈來愈多，就係咁，松本相當勤奮讀書，最後更考到好成績，獲得同美晴上床激戰嘅終極大獎！

貼身指導

喺S1推出嘅《家庭教師之獻身筆卸講習》入面，架乃由羅係一位家庭教師，呢日佢去到大雄屋企補習，發現對方顯得戰戰兢兢，一問之下，得知大雄原來一直冇異性緣，從來都冇同女仔接觸過，對異性仲有少少恐懼感添！於是由羅先細心開解，然後再同對方玩手作仔，令大雄對女仔漸漸生起興趣同好感。之後，由羅教導大雄點樣喺床上取悅女性，更加親身同大雄練習各種床技，好快就令對方由怕醜仔變成慾望猛獸。

打得火熱

Ideapocket推出嘅《接吻講課個人課程》，講述岬奈奈美作為家庭教師似乎唔係咁盡責，因為佢對小鮮肉正太一見鍾情，而正太亦被奈奈美迷倒，好快就放棄提升學業，改為提升愛火！兩人太打得火熱，每次補習時一見面就舌戰到難分難解，然後彼此為對方施以舌技互相取悅一番，玩得咁上下更加會剝光豬上床激戰一番！而岬奈奈美對正太嘅愛火仲愈來愈熱熾，後來更加瘋狂打真軍兼中出數場，一於愛到毫無保留！

簡評

睇住AV女優畀班雄赳赳嘅男優搞到花容失色，係就係幾刺激，但係又因為自己冇班男優咁勁而自卑，所以有時欣賞一下女優招呼小鮮肉男優，會別有一番味道，今日為大家介紹嘅「家庭教師系列」正正以此為賣點喇。喺3部作品中，本仙最鍾意羽咲美晴主演嘅《家庭教師身上的肌膚》，一來美晴甜美又好波，胸夾表演已經係一絕，二來喺各種床戰場面都表現落力，配合佢鼓勵小鮮肉上進嘅態度，感覺相當窩心！