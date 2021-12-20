王力宏「戰友」暗寸李靚蕾：用報復展示能力！

王力宏宣布同李靚蕾離婚後，被對方絕地反擊喪爆料，其「優質偶像」形象一夜變劣質、一鋪清袋！雖然佢最後選擇「跪低」，但都於事無補，身邊好友、廣告商亦秒速漏夜「割席」，受盡千夫所指嘅王力宏，喺呢個時候竟然有「戰友」陪着佢走，而呢個人就係前「晶女郎」、內地女製片人兼地產商王石之妻田朴珺，據指佢喺其私人社交平台出Post力撐王力宏，批評李靚蕾公開爆王力宏私事，咁樣做就係出賣，先以「退學」做論據︰「當年從中戲退學時老師說，你只要說出誰和你一樣沒上課，就可以不用退學。我覺得出賣同學換自己留下，特別可恥，於是堅持只有自己。我退學了，但這事成了這輩子一個榮耀的傷疤。書沒念完可以補，德缺了永遠補不回來。」

然後佢再暗寸李靚蕾手法「低莊」，以報復展示能力，難為佢擁有高學歷︰「另外這兩天某前妻的事，我很好奇為甚麼這麼高學歷的姑娘，要在家裏當全職太太？藝術家不都很花心嗎？不然哪來的靈感，男人不是聖人，廣東話說：吃得了鹹魚，抵得了渴。別說是前夫，就是前男友都不能這麼下手。那些拍手叫好的圍觀群眾，就問一個問題：熱鬧後，你敢和這樣的人交朋友嗎？真正內心強大的女人，不需要用報復展示能力。多點善良吧，老天會看見。」有指呢個言論事後被截圖瘋傳，有唔少網民都對佢非常反感，覺得佢係衝出嚟抽水，再揭佢曾經做「小三」嘅黑歷史，應該少說話。