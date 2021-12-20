Bailey Brooke實力強橫　男女通殺

經常聽到脫星出道後訴苦，稱自己嘅事業得唔到家人支持而感到苦惱，只係換個角度嚟睇，如果獲得支持嘅話，咁對事業發展係咪有幫助？美國人氣脫星Bailey Brooke坦言呢點的確相當重要。

多才多藝

咪以為做脫星都係空有外表，好似Bailey Brooke咁，喺大學修讀藝術及舞蹈課程，更喺多個繪畫比賽奪得獎項，認真多才多藝。阿妹坦言好早就已經接觸到成人文化，第一套睇嘅色情電影就係1976年推出嘅成人版《愛麗絲夢遊仙境》，而有「四仔版魔盜王」之稱嘅經典作《Pirates》更係佢最愛，亦因為咁，佢夢想成為脫星。

2014年當時18歲嘅佢開始成人網絡直播工作，以火辣熱舞吸引網民嘅目光，並憑住出眾嘅外形，好快獲得極高嘅人氣。佢笑稱當時最開心嘅唔單止係獲得豐厚嘅收入，最重要係得到家人嘅支持，正因為咁嘅緣故，佢先至能全心全意喺成人直播界發展，擁有超過10萬名粉絲！人氣超強嘅佢，更吸引到四仔星探垂青，結果2015年10月飛到洛杉磯展開四仔事業。

頒獎禮常客

佢嘅出道作就係為四仔片廠Girlsway演出《Bad School Girls》，跟住又為New Sensations演出《Schoolgrlz》、《Young and Curious #2》等一系列作品，喺短短幾星期就獲得咁多演出機會，原因係佢本身人氣高企外，最重要係佢擁有前凸後趷嘅身材，備受四仔迷熱愛。而阿妹話佢比其他新進脫星嘅優勝之處，就係任何題材嘅四仔演出都唔抗拒，勇於嘗試同挑戰，故此跟住落嚟，先後為Deviant Entertainment、Brazzers等演出多套女同作品，亦正因為咁，令佢深受女粉絲歡迎，同時亦獲得男粉絲支持，可謂男女通殺。

2017年為Digital Playground演出嘅作品《Lay Her Down》，更係令佢事業更上一層樓，喺AVN頒獎禮獲得「最佳動作四仔」及「最佳純愛四仔」兩個獎項 ，至今更係頒獎禮嘅常客，絕對係實力強橫呀！

Profile

出生地：美國維吉尼亞州

身高：154cm

三圍：32C-22-33

Bailey Brooke人氣有幾勁？除咗係四仔頒獎禮嘅常客外，更喺時裝網站客串做模特兒，又走去拍MV同演出電視劇。雖然佢百足咁多爪，但係佢經常喺社交網跟粉絲互動，認真係夠晒勤力。