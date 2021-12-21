【是日通勝】（一點居士）

辛丑年十一月十八癸卯金平日

吉時：上午5時至7時、上午9時至11時、晚上7時至9時

凶時：中午11時至1時、下午1時至3時

宜：祭祀、祈福、會友

忌：詞訟、修井、鑽孔

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：1、2、6、7

幸運顏色：黑

【星座運程】

今日幸運星：山羊座

白羊座

不去聚焦令自己不快的事，可收獲好心情。

金牛座

身心不在狀態，無謂勉強工作，好好休息吧！

雙子座

投資忌急功近利，應採取放長線釣大魚策略。

巨蟹座

受私事困擾，難集中精神工作，進度受影響。

獅子座

愛情運不錯，蜜運中的男女易萌生結婚念頭。

處女座

避免在別人面前抱怨說是非，提防禍從口出。

天秤座

花錢要量入為出，小心碌爆卡，銀色助開運。

天蠍座

做事力不從心，宜先放慢腳步，讓身心回氣。

人馬座

要避免捲入是是非非，否則會拉低個人運氣。

山羊座

事業運上升，只要專注工作，可獲滿意成績。

水瓶座

到遠一點的地方走走，易遇到有趣的人和事。

雙魚座

為瑣事奔忙一整天，切勿忽略休息的重要性。

【生肖運程】

相沖生肖：雞

旺弱指數：（升）牛 桃花旺

（跌）雞 事業差

鼠

福星高照，即使遇上麻煩也能逢凶化吉。

牛

桃花運強，單身者易於社交場合多曝光。

虎

人緣不錯，緊張關頭可獲別人伸出援手。

兔

心態平和，做事穩陣，利爭取別人信任。

龍

事業運上升，工作表現令大家刮目相看。

蛇

人際關係起伏不定，必須好好控制情緒。

馬

貴人助力強，謀事如魚得水，成功在望。

羊

已婚者要顧及伴侶感受，提防感情變淡。

猴

工作繁重，但狀態佳，能從容面對壓力。

雞

是日沖煞，職場傳來不利消息，宜小心。

狗

做事快靚正，事業發展有望更上一層樓。

豬

人氣上升，話頭醒尾，開單簽約冇失拖。

【暢所欲玄】（風水命理法科師傅莫迪天）

「2022」地母經

通勝上的地母經，是預言每年的禍害指標，尤其是在2020年更準確到不得了，而2022年又如何呢？

「太歲壬寅年，高低盡得豐；春夏承甘潤，秋冬處處通。」

2022壬寅年，不論各行各業，皆有不錯的表現，相信今年是苦盡甘來的年份，過往的晦氣，可以一掃而空，而大家也會有不錯的回報。上半年的春夏季，整體的大環境皆風調雨順，天災人禍亦會遠離。

而現在最困擾大家的，就是不能夠自由往來，但在秋冬兩季，相信大家可以得償所願，再不會受到各地封關的限制，可以暢通無阻了。

「蠶桑熟吳地，穀麥益江東；桑葉不甚貴，蠶絲卻半豐；更看三秋裏，禾稻穗重重。」

雖然各行各業也有向好的表現，但在於糧食及工業當中，似乎食品方面，比較優勝，尤其是以耕種為主的國家，更有大豐收的現象，即寓意在天氣上，不會有惡劣的氣候，也不會有禍蟲的侵害，影響農作物的收成，亦即代表食物供應充足。

相對工業，就沒有很優秀的表現，但也不算差，屬中規中矩。

「人民雖富樂，六畜盡遭凶。」

人們在2022年明顯是比過往開心快樂，久違了的笑容，今年不再陌生，但要留意的是在投資、投機上，有很大的反覆，而涉及禽畜的病患也會較為嚴重，這點大家需要小心謹慎。