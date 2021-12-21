被李靚蕾踢爆性上癮！王力宏「投降」道歉暫退娛圈

台灣天王王力宏紅足26年，但李靚蕾化身「鍵盤蕾神」連日來以血淚控訴，大爆他召妓、約炮、逼墮胎等渣男行為。他一直保持緘默，前晚（19日）開始發動「力王抗蕾神」之戰，首度開腔大爆女方借肚逼婚，又否認婚內出軌，此舉觸動「蕾神」連環追擊，自爆長期受精神虐待，更直指他性上癮！至昨日（20日）中午，王力宏宣布暫時退出娛樂圈，並鄭重向女方道歉，直言要負起男人的責任：「都是我的錯！」暫時休戰！

上周五（17 日）開始，李靚蕾多次發動毀滅式攻勢，以血淚控訴王力宏連串渣男行為，令26年來打着「優質偶像」招牌的王力宏，事業及名聲一鋪清袋。日前急急返回台灣的他，終於在前晚深夜11時許首次開腔還擊，形容這是「巨烈、巨痛的噩夢」，指在5年8個月的婚姻中一直活在恐懼、勒索及威脅中。對於被指約炮及召妓，他只說：「我可以肯定的說，我沒有對我們的婚姻不忠」輕輕帶過，未有如傳是炮友之一的組合By2成員Yumi般大膽承認是舊情人。

王力宏倣效李靚蕾「有圖有真相」，指2003年認識當時日本名字為「西春美智子」的李靚蕾，惟接下來的10年幾乎沒聯絡，並展示2011年6月雙方首個電郵來往紀錄：「當時她已經26歲了，不是她暗示的未成年時期。」對於李靚蕾聲稱被迫墮胎，王力宏未有正面否認，卻暗指對方用肚逼婚：「她說如果不跟我結婚，我會消失改名，肚裏的孩子，你一輩子都見不到。」並補充指於2016年跟婚姻顧問討論時有提到這點，而且有錄音為證。由於不想永遠見不到孩子，又見女方「這麼激動又拳打腳踢」，雙方即日在美國紐約登記註冊。

稱女方「非一毛錢都不要」

他指婚後問題多多，2014年開始，雙方先後向5位心理醫生尋求協助，至分居後即2020年12月，才開始談離婚協議，又指李靚蕾曾向調解員提及，如果不配合其要求，將會摧毀他的事業。王力宏指女方「非所說一毛錢都不要的形象」，指她本來要求分2億元人民幣，最後「講掂數」簽訂的協議書為1.5億元人民幣（約1.8億港元），當中包括物業業權一半等，另外每月要支付約26萬港元的生活費等，他附上法律文件佐證。他懇求女方讓他見3個孩子：「我先道第一個道歉，我真的不想傷害她，更不想傷害我們的孩子。他們都是我家人，我的全部，我的最愛。李靚蕾，我很遺憾我沒有達到你心裏作為一個合格老公的標準。」

惟王力宏親撰的聲明錯漏百出，包括把李靚蕾的日本名字「西村美智子」寫為「西春美智子」，加上未有正面回應召妓及強迫墮胎的指控，網民狂插他兜圈，死不認錯！李靚蕾更是怒火中燒，昨日凌晨及早上兩度發文反擊，怒插對方為求自保，甚麼都做得出：「犯錯不可恥，可恥的是不知悔改，持續撒謊欺騙大眾混淆視聽」，並展示法律文件佐證「贍養費確實一毛錢都沒有要」，同時明寸對方因「朋友」多致記性差，忘掉他們的相識時間：「半夜2：00約炮出來安和路找我，聊到早上那次，你不記得？」

公開盤問：是否承認有約炮習慣？

「蕾神」發威再投炸彈，反擊王力宏稱「活在恐懼及勒索中」，她提供聲稱是心理醫生的專業分析，指自己長期受精神虐待，而對方找過5位心理醫生，原因是「直到你可以找到會被你說服太太是瘋子的心理師」，她又大爆心理醫生指王力宏性上癮，惟這點在文件中未有提及。至於昨晨的第2次抽擊，她附上王力宏拒接電話的紀錄截圖，並針對他召妓、約炮直接進行「公審」：「你是否承認目前已公開指控或證據的：婚前召妓韓國網襪妹和管理員說你很常邀約不同女子到家中，美國酒店/馬來西亞召妓等？」、「請問你是否承認你從婚前就有跟很多不同的『朋友』有約炮的習慣，甚至有劈腿的事實？例如2012、13年你是否跟我和孫小姐同時交往？你是否同時也約炮小模回家過夜？」當中的孫小姐應是指孫雨（Yumi）。

同時她亦不滿被稱為「西春美智子」，認為此舉可見男方人品的低劣，指他主動提起其日本名是「挑起網友的仇視來控制輿論」外，更是勾起其傷痛。她指該名字只在小時候用過，因自小在台北長大，加上與日本沒連繫，而父親出走令她有不快回憶，所以一直用中文名。最後她更揭常不在家的王力宏，要求在家安裝「天眼」以監察孩子及家中情形，對她造成心理壓力。

宣布停火：不會告了

李靚蕾發炮後不足2小時，中午12時許，王力宏終於「負起男人的責任」道歉，並宣布暫時退出娛樂圈：「我不再做任何解釋和辯解，沒經營好婚姻，給家人帶來困擾，沒給大眾做好偶像該有的形象，都是我的錯。在這裏，給爸爸媽媽靚蕾孩子們鄭重道歉。既已離婚，爭論過去種種已經無意義了。從今往後，我會注意自己的言行舉止，會承擔起一個父親、兒子和公眾人物的責任，經濟上生活上盡可能的照顧靚蕾和孩子們，我準備暫時退出工作，留出時間陪伴父母和孩子，彌補這次風波帶來的傷害。靚蕾，我們還是要共同照顧撫養三個孩子的，你們住的房子我會過戶到你的名下。孩子們的撫養教育我也會全程參與並承擔費用。此事肯定主要是我處理不當。再次向大家道歉。」

李靚蕾曾要求王力宏及其父於前日下午3時前公開道歉，否則控告誹謗，見男方公開道歉及聲言暫時退出娛樂圈後，她以4個字回應：「不會告了。」而昨日內地官媒《中國婦女報》點評王力宏事件，呼籲全職婦女小心「以愛為名的傷害」，而《環球時報》強調王力宏暫退的做法「恐怕還不夠」：「失德藝人必須涼」。