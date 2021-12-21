神預言王力宏驚驚　小S口窒窒耍冧：我講笑咋！

被指在節目《康熙來了》中常作出「神預言」的台灣女星徐熙娣（小S），曾經在節目中明寸王力宏：「徐若瑄應該有你家鑰匙！」，如今王力宏遭「蕾神」李靚蕾搞到人財兩失兼暫時退出娛樂圈，當中徐若瑄更被捲入風波，令昨日（20日）在台北為自家節目《熙娣想聊》造勢的小S成為焦點，要回應王力宏風波，以及姐姐徐熙媛（大S）跟汪小菲離婚一事。

小S出名膽大，有話直說，但昨日現身時卻主動「落閘」：「如果要問汪、王這類問題，抱歉，這類事情不便多回應，不要再迂迴用別的方式問我！」不過卻難防傳媒圍攻，被問到會否邀請王力宏做《熙》第二季嘉賓時，答又死，唔答又死，小S非常尷尬，口窒窒的說：「他...他...，不是，你很煩耶！我第二季已經有人選了！我第一集想發周杰倫，第二集想發大S，因為周杰倫應該是目前...比較安全，希望他可以好好保持下去。」

至於訪問大S時會否直問離婚問題，小S笑說：「可能會問：『汪汪汪，你還喜歡狗嗎？還想要養狗嗎？』用鬧她這種方式！不過她可能會狠瞪我，罵說：『徐熙娣！我可以馬上走人』，然後我就改聊保養。她應該百分之百會拒絕，但我還是會努力嘗試，只是逼太緊可能會被罵少煩我，然後跟我斷交一陣子，所以先不要煩她，先把第一季順利播完再說！」

小S談大S時幽默風趣，以為成功轉移話題，怎料又有記者問會否邀請李靚蕾時，她當場O嘴並反問：「你去問問看啊！看她要不要上啊！」至於認為李靚蕾的文筆如何，她說：「講真的，我真的沒在follow這件事，我人生要follow的東西太多了，女兒放學回來我要關心她是否心情不好、為何臉色差，我真的很不愛追八卦，這是別人的家務事，何須窮追猛打，只是為了要跟別人嚼舌根。我沒在follow、沒在管。當然希望大家都好啦！」

小S曾在節目中直指徐若瑄應該有王力宏家的鑰匙，又指徐若瑄就是他的菜，對此她說被網民指為「神預言」，連她自己也有嚇到：「我當時就是開玩笑的，朋友說『小S要講好話，別講壞話』，很怕我講完成真。」

強調沒有關注王李婚變的小S，稱首集嘉賓是舊愛黃子佼，指雙方傾得十分過癮：「說我們以前曾經怎樣怎樣，你跟你老婆有沒怎樣怎樣，就被我弄的有點快要搞瘋了。（老公會否介意？）我不會邀請他看我的節目，如果他看到，會不會就遞上離婚協議書啊？」話口未完，小S可能深知常常「開口中」，她即緊張的大叫：「這是假的！我不要『神預言』發生在自己身上！我們會永遠相愛下去！」