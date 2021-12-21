冬至團圓肚更圓？即學消滯茶飲傍身

冬大過年！「冬至」這節氣除了有冬天到來的意思外，習俗上亦會全家團圓，食餐好、進進補，飯後仲會吃象徵團圓的湯圓，真係食到個肚都圓埋！冬至之後又到聖誕節，相信美食絕對少不了，怕一不小心食滯？不如學定幾款消滯茶飲傍下身啦！

【超簡易茶飲】

第一級當然是人人都可以做得到的BB班茶飲推介，只需要一款食材加熱水焗一焗，即可飲用。茶葉方面推薦屬性溫和，有消脂去油膩、降血壓、降血脂之效的普洱茶，另外亦可選一些有消滯功效的食物來沖水，如陳皮、山楂等，陳皮沖一杯用一瓣，而山楂則可選用山楂乾，按個人口味放入幾片，以熱水焗約20至30分鐘即可。

【多料進階茶飲】

如果覺得單一材料的茶飲太Dry，而且食得太飽滯，想將效果加倍的話，那麼就需要進階版的多料茶飲啦！以下幾款中醫推介的消滯茶飲，快拿小本本記起來。

山楂麥芽飲

材料：山楂3錢、麥芽5錢、冰糖10克

做法：

1.把去雜質的麥芽炒黃、山楂快炒。

2.將已炒的麥芽及山楂加入煲中，倒入兩碗清水大火煲。

3.煲30分鐘後加入冰糖，糖融後即關火飲用。

薑蘇茶

材料：生薑5~8片、蘇葉2錢、陳皮1角

做法：

1.生薑去片切片，備用。

2.把所有材料加入煲中，倒入三碗清水大火煲。

3.煲30分鐘後即可飲用。

萊菔決明子茶

材料：萊菔子3錢、決明子3錢、甘草1錢

做法：

1.先將萊菔子炒至爆開。

2.把所有材料放進茶壺，倒入熱水。

3.焗2至3分鐘，即可飲用。