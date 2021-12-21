Jessica預先體驗湊女生活　老公搞喊完阿B再氹

女子組合Super Girls首位做準索媽嘅成員Jessica，為咗喺孕期都Keep住個靚樣，勤力保養鬼咁貪靚！而日前佢就同台籍老公Steven齊齊借好友余香凝個萌爆B女Clare，率先體驗「一家三口」生活、做父母嘅滋味！見Jessica一臉慈母樣咁抱住Clare，齋睇個姿勢都有板有眼，並留言「Cutie pie」，B女戴住條紅色大蝴蝶結頭帶，眼仔睩睩望實鏡頭，最重要就係佢坐得舒服，即係代表Jessica抱B合格！

相反，下一位「考生」Steven好似冇乜料到，一上「考場」就搞到Clare嚎哭，即使面對靚仔都一樣冇面畀！嚇得Steven手足無措，面露「囧」樣求救，但身旁嘅Jessica就睇好戲咁款笑話︰「實習吓先！」點知！就喺呢個時候嚟個大逆轉，Steven成功氹掂Clare，Jessica即刻冧讚老公︰「OK喎！」

另外，Jessica有再出Post開心話自從公布有B後，終於可以唔使再諗點着衫遮住個肚，但最近天氣明顯轉涼︰「好凍呀~~~我真係好怕凍，唔可以再着裙啦~」除咗靚女相之外，佢仲有特別送上「彩蛋」，兩公婆默契十足對鏡微蹲自拍，Steven仲Chok咗個喜感十足嘅樣出嚟，Jessica爆笑話︰「我們這一家！我女兒以後的性格應該是騎呢的！」