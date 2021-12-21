札幌會合前夫　松田聖子傳今日為女兒舉殯

日本女歌手松田聖子的獨生女神田沙也加，上周六(18日)於北海道札幌的酒店墮樓身亡，終年35歲。聖子的前夫神田正輝，已於昨日(20日)抵達北海道，準備辦理已故女兒的身後事。取消了所有晚餐騷的聖子，亦已低調抵達當地送女兒最後一程，共度親子最後時光。她與女兒斷絶聯絡多年，想不到再會面已陰陽相隔。據知神田正輝與聖子將於今日(21日)在當地為沙也加秘密舉殯，之後會攜同女兒的遺骨返回東京。有指疑載着遺體及棺木的汽車，昨日(20日)離開警署，移送到札幌市內的靈堂。

沙也加原定本月18日在北海道札幌為音樂劇《窈窕淑女》演出，但演出前突然失場，其後被發現倒卧在下榻酒店的14樓平台，懷疑從酒店的22樓高處墮下。據知前一日北海道下了有史以來大雪，積雪逾30厘米，沙也加墮樓後，其遺體一度被積雪掩蓋。警方接案到場後，剷雪近2小時才發現她。

沙也加於今年5月與前尊尼男星秋山大河分手後，有報道指她近月與合演音樂劇《窈窕淑女》的男拍檔發展姊弟戀，並打算與對方再婚，惟2人近日有爭執。加上其聲帶出問題，可能要接受手術，以及愛犬離世，令沙也加備受困擾。有指她生前有接受心理治療及服用處方藥物，警方會對其胃部食物殘渣進行調查。