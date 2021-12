普天同慶！歐洲3大人氣聖誕市集逐個數

受疫情影響,歐洲雖有不少聖誕市集宣布取消,但依舊有重量級市集開門營業!當中最火熱的莫過即日至明年1月1日於匈牙利首都布達佩斯的Advent Feast at the Basilica聖誕市集,擁有剛被旅遊網站European Best Destinations選為「最佳歐洲聖誕市集」的光環,除了帶來一眾美食及手工攤檔,更可觀賞極壯觀的3D動畫光影騷!另外,法國斯特拉斯堡的Strasbourg Capitale de Noël及德國亞琛的Aachener Weihnachtsmarkt兩大聖誕市集亦各有特色,真的希望能親身到現場感受節慶氣氛呢!

--------------------------

匈牙利.地標大教堂 3D光影騷

已是3年內第二次當選「最佳歐洲聖誕市集」的Advent Feast at the Basilica,範圍主要在匈牙利第三大教堂St. Stephen's Basilica前方的廣場,擁有如此壯觀的背景當然為市集加了不少分數。今年市集內共有100個售賣如羊毛氈飾物、陶瓷器皿、玻璃首飾、松木家具等手工藝品的攤檔,與此同時亦有提供匈牙利美食的食檔及充滿地道色彩的表演節目,不過真正令旅客驚喜的,是市集於黃昏後會在教堂面積達1,000平方米的外牆上投景3D動畫光影騷,規模屬中歐最大,將古典建築與新派藝術創作融為一體,畫面令人目不暇給,你更可於市集購買3D眼鏡進一步提升視覺效果呢。值得一提係,市集中央設有一個14歲或以下可免費入場的溜冰場,無論大人及小朋友都十分盡興。

--------------------------

法國.聖誕節首都 歷史最悠久

另一個注目聖誕市集是即日至12月26日在法國斯特拉斯堡舉行的Strasbourg Capitale de Noël。當地有「聖誕節首都」之稱,其聖誕市集早於1570年已開始,是法國最歷史悠久的,每年有多達200萬名旅客到訪。今年市集主題為「Let's Light The Stars」,範圍分布於斯特拉斯堡舊城區的克勒貝爾廣場、小法國區及斯特拉斯堡主教座堂周邊等地方,總共有多達300個不同的攤檔,售賣各款聖誕裝飾、咕咕鐘、手工藝品、當地吉祥物送子鳥公仔等,同時又可品嘗夾雜着法國和德國風味的特色美食,欣賞延綿數公里的聖誕燈飾,以及期間限定的滑冰場,當然還有多個表演和音樂會。不可錯過的還有位於克勒貝爾廣場的30米巨型聖誕樹,配上閃閃發亮的燈飾,讓人感受濃烈的聖誕氣氛。

--------------------------

世遺當背景 必試香料餅

提起聖誕市集,不得不提德國。位於北萊茵威斯伐倫州、靠近比利時及荷蘭的城市亞琛(Aachen)的聖誕市集 Aachener Weihnachtsmarkt,每年吸引世界各地超過150萬名遊客到訪。今年的舉辦日期為即日至12月23日,市集範圍覆蓋了亞琛主教座堂(Aachener Dom)和市政廳周圍的廣場及小巷,約有120個攤檔,主要售賣即製的餅乾、皮革製品及木製玩具,當不要錯過當地有350年歷史的亞琛香料餅(Aachener Printen),此外還可有亞琛最老字號的熱紅酒品牌OECHER Glühwein-Treff出品。在市集上亦可玩到冰壺運動及小型旋轉木馬,無論大人小朋友都樂在其中。去完市集記得到亞琛主教座堂,這座哥德式大教堂是卡洛林文藝復興時期的代表建築,是德國首批被聯合國教科文組織列為世界遺產的古蹟。