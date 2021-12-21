李靚蕾大戰王力宏後即去P？網友死頂通宵追Post

「蕾神」李靚蕾追擊「力王」王力宏多日，最終得勝，昨天（20日）王力宏公開道歉說：「都是我的錯！」並宣布暫時退出娛樂圈，而李靚蕾只說：「不會告了！」，更有傳她「獲利」甚豐，連市值1.1億港元的台北豪宅，獲分的財產高達3億港元。昨天中午休戰至今未有發言，靚蕾去哪兒？原來這天碰巧是閨蜜兼台灣女星侯佩岑的43歲生日，侯佩岑晒出一張生日氣球的照片並留言：「珍惜 感恩 祝福 覺得很幸福 珍惜身邊朋友們的陪伴和祝福」，有指李靚蕾曾讚好這貼文。去年侯佩岑網晒和李靚蕾及歌手陶喆的太太一起慶生的合照，跟今年相比，被指是刻意保持低調，想顧及李靚蕾的感受外，網民更揣測她「休戰」是去了慶祝好友生日。

另外，這場蕾神鬥力宏之戰日夜開打，令中港台網民如煲劇般由朝追到通宵達旦，皆因李靚蕾、王力宏父親及王力宏在深夜甚至凌晨發文，有台灣網紅「視網膜」昨天在社交網發文並hashtag「行政院人事行政總處」，請求宣布全台灣停工停課，因前一晚開始全台灣網民通宵追看大戰，嚴重影響睡眠，更建議王李如再發文就「見宏就休」，當日立刻成為臨時「法定假期」全台休息，連「雞排妹」鄭家純也留言：「我也覺得王媽媽快要出場了！」

另外，更有台灣的美食平台抽水，說如點餐時輸入優惠碼「見宏就休」、「蕾神之錘」、「蕾力風行」等，即可享有不同優惠，網民笑言有得睇又有得食之餘，更反問王力宏和李靚蕾會否使用以上優惠碼叫外賣！