名畫腕錶　將藝術私有化

平時行入博物館，見到一幅幅名畫被掛在牆上，只可以隔着一段距離去欣賞。雖然很漂亮，但始終像富士山一樣不能私有化。近日，日本品牌Bleu Bleuet推出名畫時計，設計出一系列為人熟悉的名畫腕錶，例如有莫奈的《睡蓮》、梵高的《星夜》以及Johannes Vermeer的《倒牛奶的女僕》等。不用特意去各國博物館，只要擁有這款腕錶就可以隨時隨地欣賞名畫。每一款腕錶還特別設計金色錶框，就好像博物館裏的精緻裱框一樣。而且腕錶搭配的錶帶顏色跟名畫腕錶主題非常貼合，給人一種工藝品的感覺。

另外，Bleu Bleuet也趁着臨近佳節推出聖誕特別系列，腕錶形狀設計沒有太大變動。反而是加推了3款名畫，包括：Edgar Degas的《舞台上的舞女》、William Adolphe Bouguereau的《兒時的丘比特和賽琪》以及Pierre-Auguste Renoir的《春天的花束》。而且將之前已經發布過的《星夜》腕錶更換成藍綠色錶帶，以限量版形式發售。每1款腕錶都在官網上有售，價格約爲HK$174，藝術愛好者可以去看看！