台灣女星陳妍希為內地老公陳曉誕下一子「小星星」,一家三口過住幸福美滿生活。升呢為人母嘅陳妍希未有放棄演藝事業,反而愈戰愈勇,事業家庭兩兼顧得妥當,絕對唔簡單。尋日(20號)係囝囝5歲生日,作為媽媽嘅陳妍希特意預備咗份無價嘅禮物送畀囝囝,就係親手寫歌,超有心思!

歌名以囝囝名字「小星星」命名,日前更走進錄音室為呢首歌錄音,佢留言寫道:「這首歌,送給我的寶貝,願它能溫暖你的一生,盼你在黑暗處,總能看到光。You are my star,my only star🌟K小星星,生日快樂,我會永遠永遠的愛你。」老公陳曉亦有轉發並留言:「好歌!星星生日快樂......不過他就來了兩句我還沒聽夠。」隔住個Mon已感受到滿滿嘅愛!

其實陳妍希參加內地真人騷節目《乘風破浪的姐姐2》時,已演唱過呢首歌,一眾觀眾聽到既感動,同時梗係聽出耳油啦!