章子怡汪峰驚爆撤資合資公司　網友擔心婚姻出事

有「國際章」之稱嘅影后章子怡，自2015年下嫁內地搖滾歌王汪峰後，先後為老公誕下一子一女，加上對老公同前女友葛薈婕所生嘅女兒汪曼熙（小蘋果）視如己出，一家五口感情相當好，更經常晒恩愛Post放閃合照，係圈中模範家庭。點知近日有網友就發現，章子怡和汪鋒竟然悄悄退出共同投資嘅公司，即令網友聯想起呢兩日嘅台灣天王王力宏同李靚蕾「毀滅性離婚」。

章子怡同汪鋒尋日（20日）突然被發現退出共同投資公司，退出前分別持股2.25%，目前汪峰同章子怡關聯公司僅剩藍山竹（文化）傳媒有限責任公司，而「#汪峰章子怡退出共同投資公司#」話題亦上晒熱搜，有4億閱讀量，不過話題同時極速被撤，有網友就擔心二人係因為婚姻出現問題致此，因為通常藝人忽然退出共同公司，有好大機會係要開始做財產分割。

同時亦有網友估計二人有稅務問題，皆因二人好友、直播天后薇婭因逃稅被罰，而薇婭被發現逃稅前就同老公註銷合伙企業。近日薇婭被捉到利用隱匿收入等方式逃漏稅，被追稅及罰款合計13.41億元人民幣（約16.41億港幣），佢亦已公開發文道歉：「我願意為我的錯誤承擔一切後果，對不起！」而薇婭喺交易平台嘅直播帳號已被凍結。