「蜥蝪博士」賴斯伊凡斯曾爆粗趕走專訪記者

威爾斯男星賴斯伊凡斯（Rhys Ifans）憑浪漫喜劇《摘星奇緣》（Notting Hill）飾演主角曉格蘭特（Hugh Grant）的搞笑朋友為人所識，多年後又於安德魯加菲（Andrew Garfield）版《蜘蛛俠：驚世現新》（The Amazing Spider-Man）做反派「蜥蝪博士」，更將於Tom Holland版《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home）穿越多元宇宙重現大銀幕。

賴斯個性不喜張揚，重視私生活，甚少接受訪問，與不少藝人一樣鄙視與憎恨娛樂記者。2013年他接受資深女記者Janice Turner專訪，記者覺得他喜歡比較有深度的問題，於是開場問他如何看待威爾斯的身份。

賴斯答得粗暴敷衍，記者感受到他的敵意，於是問他怎看傳媒規管，他先問在場公關意見是否應該回答，然後指傳媒有「自由」，但又爆粗指「當他們講X大話時應該被限制」。之後每條問題令賴斯心情愈來愈差，記者只好問一條中性問題：「你最近在看甚麼書？」賴斯表示他在看一本關於俄國妖僧拉斯普丁的書，然而很快就不斷爆粗狂罵記者趕她走，批評她悶到自己。事後公關向記者寫道歉電郵又送上花籃，「解釋」賴斯是受抗生素藥力，以及家鄉一些壞消息影響情緒。

而賴斯當年提及讀過的書，最後大派用場，他於新片《皇家特工：第一任務》（The King's Man）便是飾演大奸角拉斯普丁。