高級日本料理　歎廚師發辦

講究不時不食、以當造食材和精緻擺盤和餐具配合的日本廚師發辦，一向受港人歡迎，近日又有多間日本料理店開幕，標榜有廚師發辦，想品嘗高質的日本美食，話都無咁易。

九龍城隱藏小店

九龍城其實還有很多優惠的小店等待發掘，早前於該區開業的鮨勝，請來日籍師傅坐陣，在店內提供3款不同的廚師發辦，每一道菜都經過精心處理，在選擇食材時，有矜貴的熊本A5和牛西冷、當造的白子、各種經熟成處理的海鮮。菜式方面，慢煮鮟鱇魚肝，食材以攝氏60度慢煮，軟腍豐腴。刺身會加不同的配搭和醬汁，壽司方面，除了深海池魚、牡丹蝦等，必吃有特色的吞拿魚中落佐鬼燈玉子 ，日本青森縣雞蛋蛋黃用特製麵豉醃漬，醬濃蛋香。其他還有肥美日本生蠔、炸金鯛、煙燻鰆魚佐玉葱柚子漬等，讓大家感受到食材之美味。

流水之盛宴

傳統的日本料理店裝潢都大同小異，尖沙咀新開的天沢，店名寓意天上河流，裝修以流水作主題，LED燈掛畫會打造連綿不斷的波浪，讓客人猶如置身海上。店內提供12貫壽司午市套餐、午市及晚市廚師發辦，晚市菜式更提供黑鮑魚、越前蟹、野生吞拿魚等矜貴食材。壽司有海膽、剝皮魚肝及剝皮魚、北寄貝、昆布漬富山白蝦等。師傅亦擅長以水果入饌，因應節日推出的22道菜廚師發辦晚餐，特別推出多款矜貴菜式。冰天雪地三重縣伊勢海老以半生熟的海老配蝦膏煮濃蝦汁，配蜜柑來吃。另一道秘醬燒原隻活帆立貝配無花果天婦羅，用海膽醬燒帆立貝，再吃無花果作平衡，細膩清爽。

名廚主理

日本有很多殿堂級的料理大師，手勢自然不同凡響。尖沙咀新開的日本高級食府鮨 央泰，由壽司大師岩央泰和弟子金子司主理，岩央泰師傅於銀座幾間名壽司店學藝十多年，後來開設的「銀座いわ」就得米芝蓮一星。新店推出江戶前料理廚師發辦，當中包括有熟成2星期的大拖羅、白子天婦羅配白酒汁、軟煮八爪魚等、鮟鱇魚肝、太刀魚酒盜燒等，每款都是大師級手藝。