反色情大使？王力宏曾教GACKT「口交」惹爭議

台灣天王王力宏被李靚蕾怒揭愛約炮及召妓，再爆出心理醫生指他是性上癮及有自戀型人格的問題，26年來形象健康的他，被網民翻出他曾任「反色情大使」，但又向日本男星「教口交」，似乎不止自戀型人格，更有點性格分裂。台灣「懷舊達人」張哲生在社交網貼出一張攝於1998年照片，當時22歲、剛出道3年的王力宏出席台灣行政院新聞局舉行的「有情無色、青春快樂：九八反色情園遊會」的照片，擔任「反色情大使」的王力宏拿着水槍，向「色」字紙牌作狀狂射，當時他說：「我爸爸告訴我，吸毒和偏差的性行為最危險，尤其是性行為，可能導致懷孕或愛滋病，所以青年人一定要拒看色情書刊和錄影帶。色情會使小孩子對性的問題缺乏健康的態度」、「如果小孩尚未接受性教育，先接觸到色情刊物或錄影帶，就會偏差。」此貼文網民議論紛紛：「原來反色情可以召妓的」、「王力宏才是色情品」、「證明這活動宣傳失效。」

同時天涯鹹濕人，曾和王力宏合演電影《Moon Child》的日本歌手GACKT同樣被爆炮友多多，更被傳有性上癮。有網民找得GACKT和男星中居正廣於2003年在日本節目《UTABAN》現身片段，GACKT爆王力宏「教口交」：「他說如想和別人當朋友的時候，就笑着對他說『口交好嗎？』，如果對方說『好』，你們的關係就會變得親近。」他懵盛盛在一天內向不少工作人員講，男女通殺，女的面有難色，男的就笑笑口說：「好！好！」他以為是發音不準，後來才知被整蠱，中居正廣聞言大呼變態！GACKT說有「報復」，指有次王力宏請教他「在日本有甚麼把妹的方法」時，GACKT教他以日語說：「吃下我的XX！」