東冲有料到：令我十分心動的酒店

最近在清邁並入住了當地的Thantara Resort Chiang Mai，並享用了我人生中中吃過最舒服、安寧及有感覺的早餐。（胡慧冲提供）

最近多謝泰國旅遊局香港辦事處的邀請，往清邁Update一下當地的新事物。

旅程之中入住了一間令我相當很難忘的酒店Thantara Resort Chiang Mai，自問從事旅遊推廣的工作多年，入住過的酒店可謂多不勝數，這間剛開張了一個月的酒店雖並非五星級，但各方面的配套也很理想，當中最大賣點莫過於設有連當地五星級酒店也甚少看到的Pool Villa，只見於人工湖上有廿多間配有泳池的Villa，對外環境則十分寧靜舒服。

另外，無論是清邁抑或清萊，有些酒店往往建於森林之中，除了蚊叮蟲咬外，就連出入Lobby也相當艱難。這間推介的酒店則並非設於山頭野嶺，着重私隱安靜之餘，又不至於與世隔絕。

我在這裏住了兩晚，Check Out那天酒店為我準備了一客在房享用的早餐，將早餐送來的服務員還帶上一張小摺椅，並將房中的茶几變成了小餐桌，讓我透過落地大玻璃邊吃早餐賞人工湖，感覺是我人生中吃過最舒服、安寧及有感覺的早餐。酒店每晚收費約為HK$1,000，希望待疫情過後大家可以自由入境出境時，不妨入住一嘗箇中滋味。

胡慧冲