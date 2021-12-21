Toyota全球電動車戰略

日系汽車業龍頭Toyota集團日前就集團旗下兩大汽車品牌Toyota 和Lexus發表未來全球電動車戰略，宣布至2030年將推出30款純電車型(涵蓋包括乘用車及商用車)的全新戰略目標。

在線上直播期間集團社長豐田章男更一次過帶來16款Toyota 及Lexus純電車型，大部分都是首次亮相。Toyota方面，除了早前發表的bZ4X中型SUV，還有多款不同車型的bZ(beyond Zero)系列列陣，包括小型Crossover、小型 SUV、大型SUV及四門房車。而非bZ系列的純電車型則有雙門跑車、雙門小型SUV、Crossover SUV、Compact Cruiser越野車、Pickup農夫車、Mid Box、Micro Box 多功能車等。至於Lexus，除了將正式發表、名為RZ的Crossover SUV，還有四門轎跑、雙門跑車、揭背及SUV等。