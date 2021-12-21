陳貝兒《無窮之路》紅到內地變億萬節目　完勝《全民造星IV》

由陳貝兒主持的無綫綜藝節目《無窮之路》深入昔日內地窮鄉採訪，了解脫貧成功之處，期間更訪問了人氣男神丁真掀熱話。該節目入圍本屆台慶頒獎禮「最佳資訊及專題節目」最後五強，而陳貝兒更有份角逐「最佳女主持」。

原來《無》節目更於內地掀起熱潮！據內地媒體報道，近日「真正爆紅的香港節目只有一個」，就是《無窮之路》。節目更新到一半就分別錄得272萬（普通話）及53.9萬（粤語）的播放量，社交網的相關話題閱讀量高達幾億，推測當整套節目上架後，相關數量還會節節上升。

較之ViuTV的《全民造星》系列，雖然在港成功打造MIRROR成「萬人迷」，但影響力卻未能伸延至內地市場。內地媒體指稱節目僅得第一季最成功，節目錄得179.4萬播放量、23.2萬彈幕、1.4萬條評論。在社交網最高獲得1361萬、854.7萬的話題閱讀量，成功彈出的姜濤及江𤒹生，其實當初是參加內地選秀節目而「出道」。

內地媒體更形容「新鮮感已過」，《全》節目第二季開始關注度已顯著下滑，目前的「女團選秀」影響力更微不足道，只是「小菜一碟」。