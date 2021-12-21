3年後再追仔？湯怡爆囡囡性格外向停唔到

藝人湯怡及有「白面古天樂」之稱的師弟黎峻今日（21日）到一間小學出席聖誕慈善活動，講到同場有很多小朋友，湯怡笑言見到他們就想起自己family day的情況：「同兩個姨甥一齊玩，一個7歲半一個4歲，佢哋成日周圍跑來跑去，完全失控。我個女依家半歲大，有時佢哋都會嘈住唔畀我個女瞓晏覺，但佢哋都好錫表妹嘅。（驚唔驚到時你個女都係咁？）女仔應該斯文啲嘅，雖然佢都外向，唔停得。（你第時會唔會搞唔掂？）交畀我先生（麥秋成），但我都得嘅。」

見到這麼多小朋友，問到可會心思思想生多個？她坦言：「遲啲先啦，暫時未住，想專注事業，都想照顧好依家囡囡先，可能過多2、3年先。」講到她現時操得很fit，比做女時更fit，她表示：「花咗好多心機，因為都有keep住做運動同注意飲食，想狀態好啲，同埋湊女都自然會瘦。」

講到聖誕節將至，湯怡表示會為電影謝票，老公就要排舞：「但都會抽時間一家人出去睇燈飾，囡囡出街就會好開心。」黎峻就表示聖誕節都要開工：「有時間都會陪屋企人。（冇女朋友咩？） 暫時冇呀。」他亦表示很喜歡小朋友：「第時結婚都會生，不過暫時就未有計劃，想事業行先。」