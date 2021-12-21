「歌神」張學友講明唔會退休　預告明年拍電影還人情債

歌神張學友後日（23日）將推出「神級鉅作」《A CLASSIC TOUR學友‧經典》，紀錄歷時2年3個月的233場巡迴演唱會，分台北站及香港站再見篇兩個版本，並分別內附不同內容的精裝別冊。大碟未公開發售已率先搶奪佳績，香港首批預訂突破白金銷量，同時亦獲兩個銷售榜冠、亞軍，成績彪炳！

今日（21日）適逢冬至舉行線上記者會，學友指對新作瞭如指掌，無論內容、包裝、每個細節都非常清楚。問到為何會有兩個Version？他解釋因為以往出唱片都有習慣提供不同版本，可迎合不同Fans的喜好，及後學友更化身KOL即場「開箱」介紹大碟，還搞笑反問：「帶貨係咪都係咁？」又講到內有加入幕後花絮畫面，他表示希望讓Fans窺探更多製作過程：「我敢講呢個演唱會幾乎係由頭到尾，由籌備、演出、到後期設計同製作我都有份參與，能反映我嘅演唱生涯，所以係好值得收藏。」他並透露Chok爆側面封面相都是由他挑選兼親自操刀栽相：「喺每次巡唱過程入面一定會遇到身體唔舒服嘅情況，每次睇到呢張相個感覺都好強烈，當中充滿住淚水同汗水。」

除了淚水及汗水之外，值得一提的是學友因於此巡迴演唱會多次發功「捉犯」，合共逾80名通緝犯睇騷落網，而他被網民神封做「逃犯剋星」，學友聞言即捧腹大笑話：「我記得！我記得！為社會做事好開心！多謝啲逃犯嚟捧場，但亦都對唔住佢哋，唔好意思！哈哈！但就算唔喺我度，都可能喺第二度畀人捉。」

是次巡演共233場破個人開騷紀錄，問到之後再想自我挑戰？他直言當時演唱會期間都有工作人員跟他說可以繼續唱，不過他指追求紀錄是永無止境的事，想按照自己計劃完成：「可以做到300、500場，有冇咁多人想睇呢，唔知道，睇當時的確可以嘅，但係咪要再破呢？好話唔好聽我都60歲，如果係咁破紀錄會好攰，今次係自己值得紀念嘅演唱會，留住呢個都夠。」他續謂但並不代表停下來，自爆沒有退休論：「聽到好多朋友同我講想退休，我係唔係好明，或者我自己係慣咗喺工作上搵存在價值，所以之後會繼續做、做好自己。」

提起學友本計劃巡演後辦音樂劇，他不諱言表示的確已籌備了10年，追問是否因疫情面擱置？他否認說：「有繼續，只係前進得比較慢，加上疫情唔敢見面少，唔夠膽開會，係唔會擱置。」再言音樂劇跟演唱會不一，後者相對地簡單，因為是較個人化，再練跳舞就可以上台演出；而前者則是集體事，若然冇演員、劇本就難以成事。

貴為「歌神」的學友原來都有貼地一面，疫情期間他留在家中學做家務助理，負責清潔及修理任務，久而久之沒有家務不曉，又自詡學識用洗衣機及洗碗機，簡直是Level up！當笑問最大受益人是否太太羅美薇？他卻爆笑謙說：「我只係識啲最簡單、普通技能，我唔係出世喺富裕家庭，但屋企重男輕女，唔會掂廚房嘅嘢，到大個入咗呢行又有好多人幫我掂，但疫情期間唔掂唔得！啲家傭返咗鄉下返唔到嚟，所以焗住要自己做。」愛上做家務？他抵死擰頭話冇：「但係有多咗份自豪感，冇死到，求生本能強咗，係有得益嘅！」

學友又透露明年目標除了表演之外還會「出山」拍電影，受訪時亦再有漏口風說已初步答應演出：「明年上半年嘅計劃。（喺邊度拍？）只可以喺香港拍，冇隔離呢個本錢，哈哈！我又係被需要嘅人嚟。（離開會掛住屋企人？）反而好多時係我自己放唔低，要兩邊兼顧。」角色吸引力大到令你久別演出？學友搞笑自嘲：「係太耐冇嘢做，你睇我好、我睇你好咋！一嚟想做嘢、二嚟係還人情債嘅！」

最後，問到他如何將廣東歌推進至大灣區發展？學友說希望有更多機會將歌曲傳播至不同地方，又舉已故歌后鄧麗君做例子：「佢都冇去過內地，但佢啲歌都紅遍內地，就係靠歌手特質夠強，自己盡量做多啲廣東歌。」覺得現今樂壇能重返以前80、90 年代光輝的音樂年代？他坦言比較難，但又不是沒可能：「香港依家培訓新一代嘅能力冇咁強，雖然有好多比賽培養新人，但係咪保證能夠達到演出水平？韓國新人一出嚟已經準備好，我哋都要趕上節奏。」