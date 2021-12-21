【果然有料到】韓國士多啤梨當造時

一年四季各有當季盛產的水果，而12月是韓國士多啤梨當造季節，素以引入韓國優質新鮮食品的K-Orchard今年就首次引入當地產的人氣高級士多啤梨品牌Tina Berry，將4大人氣品種一次帶來香港，讓喜歡鮮紅甜美爆汁士多啤梨的巴絲一次吃個夠。

認識全新品種

Tina Berry有梅香、金實、雪香及阿爾塔王4個人氣品種，每款每粒均是由專人在地精心挑選，在韓國已大受歡迎，而空運抵港的韓國Premium士多啤梨更較在地選購到的果肉更大更飽滿，糖度更高，更鮮甜味美，今次逐一解構各款士多啤梨討人歡心的秘密。

梅香（Maehyang）

韓國出口No.1，口感爽實、味道清香，價格親民。

特點：大圓錐形、長而緊實，呈蛋形狀，耐於儲存。

雪香（Sulhyang）

甜香氣息濃，入口甜蜜如即化，乃韓國長期內銷No.1品種。由於果肉嬌嫩，保存難度極高，更顯矜貴。

特點：果汁豐富、果肉嬌嫩。

金實（Kuemsil）

由雪香和梅香混合種植而成，既有梅香的爽實口感，又有雪香的體形，香甜味濃，融合桃香，且糖度極高。

特點：硬度適中、糖度較高、香甜味濃。

阿爾塔王（Altaking）

完美的甜酸比例且帶有十足的桃香味，棵粒碩大猶如士多啤梨中的巨人族；果肉結實，堪稱士多啤梨界的王者。

特點：體積碩大、果肉結實。

品牌為了保存士多啤梨的最佳品質，在產地採收後以最快48小時內送抵港，保持優質新鮮。此外，品牌更聯同本地人氣手工果醬品牌Jam Story果醬二三事，同步推出限定韓國士多啤梨果醬，用來搭配醬鬆餅、Pancake、雪糕、原味乳酪、多士等都合適，就算調製飲料亦可，巴絲打想幾時歎韓國士多啤梨獨特甜蜜滋味都可以喇！