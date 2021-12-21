做埋「柴可夫」︱張振朗感激朱敏瀚做靈魂伴侶出生入死

無綫台慶劇《拳王》進入結局周，劇情愈見緊湊，張振朗與朱敏瀚（朱仔）打拳對壘戲，相當緊張！原來拍攝該場戲的背後大有故事。繼《機場特警》、《反黑路人甲》後，2人已是第3次合作，自然分外有默契，張振朗受訪時亦感激朱仔這個「靈魂伴侶」一直陪着他踏上「拳王」之路：「好開心喺工作路上可以遇到一個咁好嘅夥伴，可以陪你一齊為咗一件事瞓身。我哋喺開劇一年前就已經一齊操，基本上成日一齊出出入入。喺我嗰12日擂台戲，有8日都係朱仔車我返工，因為佢知我攰到冇可能揸車。」振朗又指他們Free Flow發揮比預設動作更好：「因為我哋都好了解大家，反而打得更真實。」

朱仔則笑指被振朗取了一個搞笑的花名：「佢成日笑我係『芝加哥殺手，專打自己友』！因為我成日整到佢。」朱仔又指由於他只有一場擂台戲，故此分外珍惜，最後衝刺時更拚命甩水望達至最佳狀態。

另外，蔡潔與衞志豪早前在社交網上載了2人的「孖妹」造型，獲留言笑指有點似樣。原來衞志豪是蔡潔劇中的電單車替身，更大方借出心愛的電單車給劇組拍攝，蔡潔留言感謝衞志豪謂：「有一次我差啲跌，好彩你救到，I mean架車！我唔識揸電單車又為我擔任替身，又幫大家影咗好多靚相，還要兼顧劇中演出，辛苦喇。」