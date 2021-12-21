《愛．回家》︱同呂慧儀派囍帖　張景淳感動到眼濕濕

藝人劉丹、單立文、滕麗名、呂慧儀、張景淳、林淑敏、許家傑、周嘉洛等今日（21日）在將軍澳電視城出席《愛．回家之開心速遞》之「喜慶過冬至」。「龔水戀」呂慧儀、張景淳與「蓮輝戀」林淑敏、許家傑結婚將於27日出街，席間兩對新人大派囍帖。

呂慧儀與張景淳受訪時指結婚戲由10月開始拍攝，相關戲份將由25日晚婚前派對開始派對播足4日，呂慧儀笑說：「攰過、忙過真嘅結婚，結婚相都影咗3輯，有日喺天台拍結婚戲仲凍到流鼻水。」張景淳則說：「自己暫時冇機會結婚，亦唔知有冇機會，所以今次係人生一個經歷，成個結婚過程好真實，自己都感動到眼濕濕。」

講到被指是劇中「遲到王」遭高層曾勵落廠「訓話」，他說：「阿姐係有落過嚟，講番拍攝上嘅嘢，係針對唔同嘅人、唔同嘅地方都需要改善。（咁你有冇遲到？）一路拍攝總有呢啲機會出現，如果有一定要改善，紀律上要做得更好。（珍姐有同你講番遲到問題？）開會有講過要守時，我都有記住，要做好啲。佢落嚟唔止講呢樣，提醒大家喺廠度要打醒十二分精神，始終拍咗1,500集唔同嘅位都會散咗啲，唔好話拍耐咗習慣咗，就鬆散咗，好多謝阿姐提醒。」呂慧儀表示：「阿姐係着緊我哋，希望做得更加好，我哋咁多人嘅團隊，總會有啲唔同嘅個人問題，希望拍攝時候士氣可以保持高漲，先可以傳遞到愉快畀觀眾，再拍多1,000集。」

姜麗文在無綫台慶頒獎禮「最愛歡迎女角色」、「最佳女配角」以及「飛躍進步女藝人」皆打入最後5強，她說：「好開心，冇諗過有3項入到5強，自己都嚇親。（有信心攞邊個獎？）唔敢講，但當然想攞獎，不過，依家已經當贏咗，好開心。當日同爸爸（秦沛）一齊睇直播，喺屋企都開心到一齊跳舞，爸爸仲話有3個提名，係我哋屋企最勁。」