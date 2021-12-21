驚訝鍾柔美得15歲　吳若希：諗番以前嘅自己

歌手吳若希（Jinny）、《聲夢》學員鍾柔美（Yumi）、文凱婷（Aeren）、林君蓮（Kaitlyn）及潘靜文（Sherman）今日（21日）齊齊現身慈善音樂會記者會，適逢Yumi正日生日，主辦單位特地為她準備了生日蛋糕慶祝。問到剛踏入15歲的Yumi生日願望，她説：「希望屋企人健康平安、自己繼續喺圈中加油同堅持。」她指其他聲夢學員昨日（20日）已替她慶生，還送上多份禮物，早前亦辦了歌迷聚會：「Fans同我提早慶祝生日，又有巴士燈箱應援，好開心呀，今年係最難忘嘅生日，好多謝大家。」聖誕將至，幾位學員表示暫未有工作安排可趁機休息，Yumi則希望盡快完成功課，因緊接將參與1月1日大匯演。她們指今次演出將為觀眾帶來新鮮感，因她們將顆拍不同前輩演出，對她們甚有挑戰性。另Sherman指為了追夢，原先的幼稚園實習工作暫時延後，她坦言值得，因得着比失去的多。

Jinny對身旁的Yumi只有15歲表示驚訝，她笑言：「同佢傾咗兩句，佢話7、8歲就睇我嘅劇，我依家29歲，都係差10幾年啫，哈哈！見到佢哋令我諗番以前嘅自己，可以無憂無慮咁唱歌。」她續説：「依家冇人理，比以前自由度大啲，以前成日盲舂舂，長大後有自己諗法。」問到對獎項看法，她笑言已看淡：「仲細咩，依家樂壇好好，好多新面孔，我呢啲出咗道一段時間，唔想太辛苦去Chur，但求每年出到兩、三首歌就滿足，最緊要口碑好。」