瘋傳玩4P︱李靚蕾受託幫黑人范范澄清　否認排除法影射徐若瑄

「蕾神」李靚蕾日前（17日）發長文「核爆式爆料」力數前夫王力宏，事件擾攘多日，王力宏昨日（20日)終道歉承認「都是他的錯」，並表示會退出娛樂圈，而李靚蕾亦表示不會向他和爸爸提告，事件似是告一段落之際，可是今日（21日）內地瘋傳「王力宏、徐若瑄、范瑋琪、黑人大玩4P、大尺度不雅視頻曝光」，李靚蕾傍晚突然再在社交網詭異發文：「據我所知，黑人（陳建州）、范瑋琪跟王先生沒有不正常關係。」

有網民覺得李靚蕾是用排除法，排除王力宏違反規定聚會照片中的黑人、范瑋琪，來影射徐若瑄。對於被指沒有排除徐若瑄的說法，李靚蕾接受訪問表示：「不是，只是單純受託幫黑人、范范澄清（4P影片傳聞）。」

雖然李靚蕾已否認在影射徐若瑄，但由於之前傳出王力宏與徐若瑄關係非比尋常，徐若瑄更兩度發聲反駁，如今李靚蕾的澄清文沒提她，反而提黑人和范瑋琪，在讓網友們紛紛留言：「漢語真的博大精深啊」、「排除法」、「嗯，那我懂了」、「此地無銀三百兩嗎」。而李靚蕾這篇發文在社交網20分鐘，就獲得20萬個讚，超過1.5萬則留言，還有超過5,000次轉分享。