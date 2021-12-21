Q：我太太在年初誕下第一胎孩子，現在BB半歲。自她懷孕到生孩子後，計起來我已有整整一年多沒有行房，惟有靠着每星期幾次自慰去解決性需要。太太只不過三十多歲，她變得對性愛失去興趣，任何時候都穿着得密實，有時說是怕冷，有時就話費事餵BB時引我去碰她。我其實擔心以後性生活次數停止，又怕自己的性能力變差，因經常自慰一至兩分鐘就會發射，又不敢跟太太去傾，覺得她是太用心照顧孩子而抗拒性事，可以怎解決？謝謝。

馬先生

A：妻子多穿了衣服，某程度跟普遍女性在產後體質變弱，易沾寒沾凍，需增加保暖有關，尤其妻子於誕嬰那時正值冬季。但何以事隔半載，她仍未能重新恢復性生活呢？

婦女在生育後的數個月至一年，處於身體復原期，加上照顧孩子的勞累與身心負擔、哺乳和賀爾蒙水平波動、自然分娩引致陰道傷口痛楚、或開刀分娩後腹部和子宮易有暗痛問題等，皆容易導致女性失去性趣，所以妻子失去行房的慾望甚至加以迴避，情況不足為奇。

此外，女性於生育後能否快速回復性生活，也涉及她的個人性態度。初為人母的女性，多了母職的光環，心理上不期然傾向變得嚴肅起來，不喜歡在她餵哺和建立親子關係時，丈夫跑來不正經逗着玩。日後孩子長大，母親更會希望在下一代面前表現矜持。

給閣下的建議是，第一方面耐心等待一段時期，待伴侶的身心狀態逐漸回復常規，其性慾也會隨之恢復，閣下不用太焦慮和絕望。第二方面，為了好好重新迎接性生活，閣下應開始減少自慰次數，避免過分依賴。若男性只顧密集和快速獲得快感，而忽略了自律，例如不斷放縱自己過快去完事，極有機會招至「快槍手」、「假性早洩」等長遠後遺症。閣下宜養精蓄銳，給點耐性，不要令自己墮入性功能障礙的困擾中。第三方面，嘗試改以輕鬆態度跟妻子談論性生活，多顧及她的想法和憂慮，例如何時適合恢復房事？有沒有計劃第二胎呢？如短期內沒打算「追多個」的話，便應採用避孕方法，免去妻子的壓力和擔憂，方能增強她重投性生活的意慾。

李偉儀