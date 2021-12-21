盧慧敏愛收心思聖誕卡　Ian識做啦！

人氣男圑MIRROR成員Ian（陳卓賢）女友盧慧敏（Amy）日前出席慈善活動，擔任一日義賣店長，為病童圓夢，首次公開出席籌款活動的她非常開心，吸引了一班忠實粉絲到場支持，當中的小粉絲更高舉燈牌，不斷在場大嗌「Amy好靚女」，逗得Amy哈哈大笑。

看見現場人士慷慨捐款，她說：「好開心，因為自己一向都好想用自己力量去影響大家，所以能夠參與係超級開心，雖然我唔係好重儀式感，但係我都好鍾意聖誕節，因為係一個普天同慶嘅日子。我好鍾意一個故事，就係以前打仗嘅時候，一到平安夜同聖誕節，大家都會放低武器，所以我覺得呢個日子係充滿愛，希望透過呢個活動同大家一齊感受吓呢個溫馨嘅節日，大家一齊做啲有意義嘅嘢。」

Amy今年聖誕節雖然要在工作中度過，不過也必定抽時間跟家人共聚天倫：「以前細個會去唱聖詩，大個咗就少咗，寧願stay home同屋企人一齊過，會好溫馨，我會好珍惜同家人相處嘅時間，所以都會留喺屋企。我哋每年都會布置聖誕樹，因為可以一齊做，好enjoy。聖誕節屋企人都會整啲家鄉嘢，好期待食到媽咪整嘅home town甜品，類似一啲甜嘅飯、椰子布甸咁，有機會我都要學吓點整，哈哈。」

Amy出名是「心靈寶寶」，臨近聖誕節更愛製作小心思送給真摯愛：「我每年都會寫聖誕卡，因為收到聖誕卡已經係愈嚟愈難得，我自己都好鍾意收到，所以想人哋做嘅話，自己都要做，我有呢個習慣。平時會收到好多sponsor，佢哋都有好靚嘅包裝，自己都唔捨得扔掉，所以會剪咗可以用嘅部分重用，聖誕卡剪剪貼貼好好玩。」2022年將至，她透露之前花了一段時間整頓自己，望新一年可作多方面新嘗試。