新歌講團圓　謝安琪搵埋阿媽囡囡拍MV

謝安琪（Kay）推出四季企劃的《團圓說》作為終章，把前作表達的情感串連起來，更邀請了親朋好友參與MV中的小實驗。提及家人，不少嘉賓也感觸落淚，望以鏡頭捕捉各人最真實的一面，展現歌曲中的意義。

Kay從自身的經歷開始創作，發現身邊的親友在成長路途上雖有不同，卻都分享過相似的情感：「小時候不懂團圓的意義，只知道有一堆玩伴，開心便好；踏入反叛期，就只覺與長輩吃飯了無意義，一心想往外闖。但到了真正踏入社會，跌過傷過，才更珍惜團圓的機會。矛盾的是，面對家人的關心，又害怕情緒決堤，於是就有了一種硬撐的倔強。在脆弱的時候，一家人相互陪伴的時間就更彌足珍貴了。」

Kay如今在家中團圓飯局的角色由「出席」變成了「籌辦」，更能體驗到一家團圓的可貴，適逢疫症和人生各種各樣的離別，家中飯桌的人影更見疏落。她說：「身處各地的親戚會跨越時差，透過視像通話，同時在自己家裏吃飯。這對我們來說不是一個節日儀式，而是存在實質的意義。我們看見彼此的臉孔，就更有動力過生活。所以，我更希望把這首作品送給身處世界各地的親友與樂迷。我們即使不能時常碰面，但希望還能透過音樂，陪伴大家走過高低跌宕。」

MV以實驗形式呈現，邀請了自己圈內圈外的好友參與，嘉賓們沉澱出家庭對自己的意義。其中一個實驗，來賓按腦海中浮現的號碼撥出一通電話，訴說自己的心底話，令在場不少工作人員不禁哽咽起來。她謂：「其中一位來賓致電已故的父親。電話另一端當然沒有接通，但他還是把自己對父親的心底話一一傾吐，甚至說到捨不得收綫。其他來賓致電自己心中重要的人，不管電話是否接通，都向電話的另一頭盡訴心聲。這些感情平日不曾宣之於口，並不代表不存在，只是一直藏於心中。拍攝現場瀰漫濃厚洶湧的情感，這是整場實驗中最觸動我的部分。」

MV中更邀請到Kay媽媽和Kay一對兒女演出，Kay道：「他們處於人生不同階段，對團圓的認知和理解都不一樣。特別是小朋友，我也經歷過他們現在對團圓的感受，也預想過他們將來會遇見的高峰與低谷。作為家長，我知道我要做的，就是陪伴他們，等待他們，讓他們每次回家都嘗到家的溫暖。」經歷了一整年工作，淺白本部一眾工作人員親如家人。