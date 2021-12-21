流川夕　零死角壓軸新人

流川夕擁有「極上透明感」美肌，肌膚白滑剔透，所以被AV廠Prestige形容為「零死角」新人女優。（互聯網）

女優出賣肉體拍AV，梗係想大紅大紫，如果唔受歡迎被當透明，真係慘慘豬囉！不過，如果被人讚透明感極強就唔係壞事噃，即係代表佢肌膚白嫩剔透，絕對係一大賣點，而AV界新星流川夕就擁有呢種極品美肌喇！

妖媚魅力

臨近年尾，好多AV廠都會趕住為AV迷帶來年度壓軸新人，而Prestige就搵來兩位新人登場，一個係純情大波G奶美少女小鳩麥，另一位就係今日同大家見面嘅流川夕喇！

今年22歲嘅佢，唔似同齡嘅女仔咁精靈可愛，氣質帶點輕熟韻味，同時亦散發出一股妖媚魅力，甚至有人話佢似流連酒吧風情萬種嘅夜之女添！身材方面屬於纖巧型，雖然上圍同臀部都欠豐滿感，但係勝在條水蛇腰又幼又柔軟，擺出每個姿勢都充滿曲線美，加上體態輕盈，床上動作夠晒靈活，更重要嘅係佢擁有「極上透明感」美肌，肌膚白滑剔透，所以被Prestige形容為「零死角」新人女優。

眼神迷人

除咗獲P廠大讚為無死角美女以及肌膚極具透明感之外，仲特別安排佢喺推出首隻AV作品之前，先拍攝一輯全裸寫真集嚟造勢，更加喺寫真集上形容阿妹為「令和3年最大之衝擊」及「2021年奇迹之美少女」，講到好似前無古人後無來者咁款，至於係咪咁厲害呢？

流川夕嘅外形的確係幾吸引，就算係巨乳愛好者相信亦唔會對佢反感，不過從佢暫時推出嘅3部AV作品中，就未睇到床技有咩特別之處，至少仲未見到好好發揮其輕巧身形表演騎乘位。不過，佢嘅AV演出亦都有亮點，就係表演口技時識得以明亮眼眸向鏡頭交戲，唔單止令觀眾睇得更加投入，更被佢嘅眼神攝住，希望夕妹可以喺日後嘅作品繼續以眼神取勝之餘，仲能夠加強其他方面嘅發揮啦！

作為壓軸新人嘅流川夕為咗畀多啲人認識自己，好勤力咁更新社交網，大家除咗可以留意到佢嘅最新AV動態，當然唔少得性感自拍照，必定大飽眼福！

Profile

年齡：22歲

身高：5呎3吋

三圍：33B-22-32