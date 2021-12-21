女波士埋身　誘你開心

「好色女波士」呢五個字，會唔會令你有種興奮感呢？作為其中一個最受美國四仔迷歡迎嘅題材，作品梗係勁多，只係講到脫星夠銷魂，演出夠迷人嘅好戲，近期就有呢3套必睇之選。

情慾辦公室

正所謂「上樑不正下樑歪」，如果公司有個好色女波士，女員工又會唔會跟隨一齊尋開心呢？喺呢套由Naughty America推出嘅《Naughty Office #80》，就話畀大家知絕對會咁做。作為人氣系列最新登場作品，今次搵嚟Natalia Starr、Carter Cruise、Jill Kassidy等樣貌及身材兼備嘅脫星演出，帶嚟極盡香艷嘅辦公室情慾故事，女波士Natalia Starr經常喺公司同男人曳曳，女下屬見到咁嘅情況，個個都慾火大作，於是乜嘢都唔做各自出動搵食，有人喺會議室開餐，有人則喺廁格私會，一時間辦公室內充斥各種香艷又誘人嘅吟聲浪語。不過原來呢間公司日日都會上映咁火辣嘅場面，真係好想喺度返工呀！

香艷傾生意

唔少女波士題材四仔，都係講女波士點樣推倒男下屬為主，卻甚少講佢哋點樣喺見客時表現出放蕩本色，而呢套由DDF Network炮製嘅《MILFs Running Business》正係其中之一。由Kenzie Taylor、Aaliyah Love、Cali Carter及Sarah Jessie四位美艷脫星演出，故事講佢哋都係商界女強人，表面嚴肅嘅佢哋，原來各有秘密故事，就係為咗生意及滿足私慾，居然對客戶出動肉體攻勢。據Kenzie Taylor表示，演出過程相當享受，雖然佢演過唔少呢類題材，但講到傾生意時曳曳，當中相當講求演技，挑逗功夫更係唔少得。如果想知套作品係咪咁正，就有待大家體驗吓喇！

好色霸道

如果公司個女波士好色得嚟又霸道，作為男下屬係幸福定受苦？想知嘅話，就要睇呢套由MYLF製作嘅《She's The Boss #3》。由London River、Cassie Del Isla、Kyaa Chimera等身材火辣嘅熟女脫星演出，故事講佢哋係好色又霸道嘅女波士，返到公司後第一件事，就係捉男下屬入辦公室曳曳，跟客人開會後，順便再曳曳多一次，有時甚至會嚟個會議室三人行。劇情雖然唔合理，但係必定能滿足到男士嘅幻想，尤其係London River充滿霸道氣息，飾演好色女波士可謂入型入格，就連佢自己都話，呢個角色絕對係為佢度身訂造。話說回來，喺呢間公司返工嘅男士應該係性福無邊呀！

碟評

如果想睇大量肉搏場面嘅話，《Naughty Office #80》必定啱你心水，加上製作水平相當高，絕對可以滿足到大家嘅官能刺激。至於《MILFs Running Business》可以話係劇情同情慾激戰兼備嘅作品，加上脫星傾力演出，係四仔迷深宵娛樂最佳之選。而講到最令人印象深刻嘅話，必然要數《She's The Boss #3》，事關片中脫星扮演霸道女總裁，不但有女王感覺，場面更係香艷十足。