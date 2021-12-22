【是日通勝】（一點居士）

辛丑年十一月十九甲辰火定日

吉時：上午7時至9時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：中午11時至1時、下午1時至3時

宜：嫁娶、會友、動土

忌：出財、開倉、栽種

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：5、7、9、0

幸運顏色：黃

【星座運程】

今日幸運星：水瓶座、雙魚座

白羊座

情緒波動，發脾氣前要顧及後果，避免惹禍。

金牛座

人緣運不錯，可望於社交場合遇上投契的人。

雙子座

雜務繁多，但只要耐心處理，就能一一擺平。

巨蟹座

嘗試製造相處機會，可令感情關係大躍進。

獅子座

有伴侶者要多關心另一半，提防感情冷卻。

處女座

事業發展陷入瓶頸位，宜虛心向前輩請教。

天秤座

投資股票涉及風險，考慮不周可致破財收場。

天蠍座

不妨抽空做自己喜歡的事，淺黃色助開運。

人馬座

受渴望放假的心情影響，難集中精神工作。

山羊座

與人保持良好互動，可為事業帶來額外助力。

水瓶座

有機會出席應酬活動，悉心打扮能提升人氣。

雙魚座

社交運上升，容易結識到有利事業的大人物。

【生肖運程】

相沖生肖：狗

旺弱指數：（升）兔 偏財旺

（跌）牛 壓力大

鼠

運勢低迷，勿過度情緒化，以免惹麻煩。

牛

壓力大，易把心中不快發泄到別人身上。

虎

任勞任怨，又獲貴人撐，事業蒸蒸日上。

兔

偏財大旺，投資股票容易有意外收穫。

龍

心情暢快，抽空聯誼會友，可帶來好運。

蛇

好事多磨，幸獲友人相助，能化險為夷。

馬

吉星高照，不論做甚麼事都順風順水。

羊

生活平穩，無風無浪，但不可分心大意。

猴

情緒不穩，易得罪人，做事忌一意孤行。

雞

桃花旺，多出席聚會，有望遇上意中人。

狗

是日沖煞，精神欠佳，做事有心無力。

豬

事業運不錯，善用時機，易創下佳績。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

把握年底脫單

轉眼間來到牛年年尾，今年初希望找到愛侶的朋友，如果還未有姻緣，不妨從風水角度檢查住所是否犯了風水禁忌，把握年底脫單良機。

‧粉色睡房旺姻緣

玄學上最好選用粉色的床單及被套，窗簾也避免使用黑色或深灰等的陰暗顏色，才有利姻緣。

‧陽光過猛礙姻緣

陽光照射進屋也對姻緣有影響，在風水角度來說，居住的地方最好有一半的面積能被陽光照射，相反，進屋的陽光太過光亮，例如高樓的頂樓，長期直接受太陽照射，導致陽氣過盛也會影響姻緣，應注意在適當時候拉上窗簾稍為阻擋。

‧鏡面勿照爐灶

在玄學上廚房象徵女性，因此要特別注意鏡面家電，例如雪櫃、蒸爐、烤箱等不宜照到爐灶，或選用啞光設計或貼上飾紙，減低反光效果。

‧廚房淺色為主

既然廚房象徵女性，裝修風格也適合以淺色為主，如米色、象牙色等，才能取得平衡，避免使用紅、黑二色作為主色。

‧忌過多空花瓶

不少女性朋友喜歡使用新鮮花卉裝飾家居，這也有助增進姻緣，但要注意不宜儲存過多的空花瓶，在玄學上容易招來假桃花。浴廁如用上時尚的玻璃透明設計，也會招來爛桃花，最好更改相關設計，又或加裝布簾及竹簾等改善。