章子怡汪峰突退出共同公司　6年婚姻有暗湧？

女星章子怡與汪峰結婚多年恩愛如昔，被喻為圈中模範夫婦，惟近日2人被發現退股共同投資的公司，即惹來婚變揣測，疑開始着手財產分割；另有傳2人退股，與內地「直播一姐」薇婭的逃稅風波有關！

有「國際章」之稱的內地女星章子怡，2015年下嫁內地搖滾歌王汪峰後，先後誕下一女一子，加上對老公與舊愛葛薈婕所生的女兒汪曼熙視如己出，她減少幕前演出，留時間相夫教子，一家5口感情相當要好。不過，經常在社交網放閃的她，近日被發現與汪峰悄悄退出共同投資的公司，網民擔心他們步台灣天王王力宏與李靚蕾後塵！

網民估與稅務有關

章子怡與汪峰前日被發現退出共同投資的公司，退出前各持股2.25%，目前2人的關聯公司僅剩一間傳媒公司，而「汪峰章子怡退出共同投資公司」話題亦登上熱搜，閱讀量達4億，但話題又極速被撤。過往不少圈中夫婦退出共同公司，通常意味感情出問題，着手做財產分割，故今次章子怡夫婦的舉動難免引起揣測。

不過，有網民估計此舉可能與稅務問題有關，因被稱為「直播一姐」的內地知名網絡主播薇婭近日捲入逃稅風波，被發現逃稅前與老公注銷合夥企業！薇婭被捉到利用隱匿收入等方式逃漏稅，被追稅及罰款合計13.41億元人民幣（約16.2億港元），雖然她已公開發文道歉：「我願意為我的錯誤承擔一切後果，對不起！」但事件仍被發酵，網民估計圈中人有如「驚弓之鳥」擔心受牽連！

開騷前夕登熱搜

此外，汪峰將於月底舉行演唱會，網民取笑他今次終有機會憑一己之力登上熱搜，更笑言「大家欠汪峰一個頭條」！事緣他每次工作上有新動向需要宣傳之際，都會被其他娛樂新聞搶風頭，例如2017年推出新專輯，撞正內地男星鹿晗與關曉彤公開戀情；2018年準備開演唱會，趙麗穎又宣布離婚；今年舉行巡迴演唱會《UNFOLLOW》期間，又爆出吳亦凡桃色醜聞、王力宏離婚風波等，故網民紛紛「食花生」，笑他今次大有機會「吐氣揚眉」登頭條！