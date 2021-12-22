為做演員參加試鏡　Jisoo@BLACK PINK曾與李敏鎬拍廣告

韓國人氣女團BLACK PINK成員Jisoo的首部主演劇《雪降花》於上周六首播，首集便被網民批評她的演技尷尬，而劇集又因涉嫌歪曲歷史而被網民鬧爆，更有人發起國民請願要求《雪》劇停播，未知劇集能否繼續播映，不少人批評YG事務所為何安排Jisoo接拍該劇，亦有人問為何偏偏要作為歌手的Jisoo去演戲，但原來Jisoo最初的夢想是演員，而她已非第一次演戲。

Jisoo就讀高中時參加學校的話劇部，開始對演戲有興趣，希望將來能考入大學的話劇電影科，她為了累積經驗，15歲時參加YG事務所的試鏡，怎料一次便成功，她於2011年7月開始在YG事務所受訓，事務所於2012年5月首度公開Jisoo的黑白照，她於2014年先後為同門歌手Epik High及HI SUHYUN擔任MV女主角，翌年她開始頻頻亮相廣告，除了與同門男團iKON拍校服廣告之外，又與「長腿Oppa」李敏鎬合拍背包廣告，為觀眾留下深刻印象。

她於2015年客串金秀賢與孔孝真主演的劇集《製作人們》，2016年以BLACK PINK出道後，亦有繼續演戲，於2017年客串Netflix劇集《非正規職偶像》，並於2019年客串男神宋仲基主演的劇集《阿斯達年代記》，雖然僅亮相10秒，但已成功引起網民熱烈討論，而她今年首度擔正拍《雪》劇，卻被批評戲屎，又捲入劇集的歪曲歷史，未知她能否克服危機。