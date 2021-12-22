【開幕5重獨家優惠】歐化寶油塘大本型2,000平方呎旗艦店

歐化寶床褥家品專門店於油塘大本型商場開設了全新的2,000平方呎旗艦店。(客戶提供)

【營業資訊】好消息！歐化寶床褥家品專門店於油塘大本型商場開設2,000平方呎旗艦店，店舖以全新概念登場，店舖中央增設睡眠體驗區，客人可以在寧靜舒適的環境，無拘無束地去體驗歐化寶床褥，必定為大家帶來耳目一新的感覺。

新張期內，由即日起至2022年1月2日，客戶可尊享《開幕5重獨家優惠》，請即親臨盡享多重禮遇，締造舒適睡眠空間！

《開幕5重獨家優惠》

優惠1：銀離抗菌床褥6折，低至$2,734

優惠2：Supreme Deluxe獨立袋裝彈簧床褥6折，低至$5,058

優惠3：舒適健康枕$168 (原價$548)

優惠4：購買指定床褥送羊毛被(價值$1,480)或 甜睡枕(價值$198) 或 CarePlus床褥保護墊(價值$268-$418)

優惠5：購物滿指定金額送高達$250超市禮券

條款細則：

-超市禮券優惠只限單一發票計算。

-優惠期有限，贈品送完即止。

-優惠受條款約束，詳情請向店員查詢。

歐化寶床褥家品專門店-旗艦店：

油塘高超道38號大本型商場3樓313C號舖

電話：2741 9227

網址：www.ulfenbo.com.hk