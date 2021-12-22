茶木做紅娘　心動不如行動

台式休閒餐廳茶木明年踏入10周年，品牌一直致力創新及多元化，近年搞作多多，日前茶木冠名贊助台灣愛情奇幻電影《月老》首映禮，太興集團主席陳永安、執行董事陳淑芳、總經理兼中式佳餚董事何小鋒、總經理（休閒餐飲）何文成及總經理（物業拓展及項目統籌）何嘉威應邀出席，陳淑芳在台上致辭，並與何文成跟電影公司代表互贈紀念品。首映禮場面星光熠熠，多位藝人應邀出席，當中包括孫慧雪、袁潔瑩、鄧洢玲、李靖筠、栢天男、張彥博等，場面非常熱鬧。

為配合電影《月老》上映，茶木更特別推出兩款全新美食，包括以紅線為設計靈感的「月老雙貝紅麵線」以及代表甜蜜愛情的「草莓香草蜜糖磚塊」，現時憑《月老》戲票票尾就可以心動價$98享用這兩款原價合共$148的美食。

10周年新菜單新風格

另外，茶木早前推出最新網上短片《想你·見你》，帶大家回憶過去與親人、朋友、伴侶相處的美好時光，鼓勵大家見一見想念已久的人，嘗一嘗這些年大家的成長，重訪舊地創造新記憶。短片的三位主角分別處於人生不同階段，但有着相似的經歷─想念：有人想念因爭執而分開的姊妹，有人想念因生活瑣事漸少見面的好友，有人想念分手仍有感情的戀人。短片三位主角均由素人飾演，以拉近與觀眾的距離。疫情下生活不易，茶木希望將都市人的急促步伐放緩，鼓起勇氣去見掛念的人，共同品嘗美味，給埋藏在心底的想念一個完美的答覆。

踏入2022年，茶木計劃以全新形象迎接10周年，將會推出全新菜單，餐廳亦會以新裝修風格示人，務求為食客帶來嶄新體驗。