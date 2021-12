今年21歲的英國女模Natalya Wright,最近飛到杜拜度假,於社交網站分享她在海灘穿上比堅尼的性感照,被網友大讚她身材弗到爆!

Natalya的哥哥姐姐都是名人,兩個哥哥Mark Wright與Josh Wright都是英國球星,姐姐Jesssica Wright又與Mark參演真人騷《The Only Way Is Essex》。據稱Wright家族將模仿美國真人騷家族Kardashian推出家族生活真人騷,到時候細妹Natalya人氣必然急升!

Profile

身高:1米65

體重:55kg

三圍:32-28-35