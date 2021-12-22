清晨上班打乞嗤過猛傷腰頸　

早出晚歸上班族，一定感受到日夜氣溫轉變，清晨和晚間風大，冷得要穿大褸保暖，午飯時分則陽光猛烈，氣溫回升。這種天氣最易令人不適，到脊醫診所的病人，不少是因為忽略溫差，穿衣不夠導致着涼，數個乞嗤後感到腰痛而求助。

有位四十歲從事餐飲行業的女士，需要清晨上班，有天早上遲了起床，急忙趕出門之下，忘了穿外套，在寒風中等巴士，當刻已感不適，撐了一天工作，回家飯後倒頭大睡；第二天清晨起床準備返工，打了數個乞嗤，其中一次用力過猛，前翻後仰式晃動身子，即時感到腰痛，腰肢僵直，腳部麻痹，更有頸痛頭痛，頭不能左右轉動。她立即致電上司請假，在家人攙扶下前往求醫。

經檢查後，證實腰椎第四及五節椎間盤突出，幸而創傷不算嚴重，脊醫在她腰的位置以超聲波消炎，並以3D牽引及人手矯正腰椎，療程後腰痛現已消失，腳部亦不再麻痹。

至於頸痛頭痛，是由於頸椎弧度變直，第六及七節壓迫到周圍的神經線，出現頸關節功能性問題，而頸周圍的肌肉組織有鈣化及纖維化的現象，針對纖維化的頸部位置使用衝擊波治療，並以手法矯正頸椎，幫助放鬆繃緊的肌肉；目前，頸痛已消失，因頸部不適引發的頭痛也消除，至於，變直的頸椎弧度，要觀察情況定期覆診。

類似的個案，在脊醫診所近月常見，天氣轉冷，人們不自覺縮起雙肩把整個人拉得繃緊，給頸椎腰椎增加壓力，若加上突如其來大動作，便會容易造成創傷。雖然打乞嗤是不可能忍，但參考以下三套動作，預演一下，可減低對脊椎造成傷害。

動作一：背貼着牆，一隻腳向後撐牆，卸去衝擊力。

動作二：面向着牆，用單手或雙手按牆卸力。

動作三：用雙手掩蓋口鼻，防止腰椎前後晃動。

醫生資歷：

脊醫王俊華

香港脊醫學會

脊骨神經科博士

香港註冊脊醫

美國註冊臨床營養學家